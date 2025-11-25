掘削＆破砕ハンマーの世界市場2025年、グローバル市場規模（コード付きハンマー、コードレスハンマー）・分析レポートを発表
2025年11月25日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「掘削＆破砕ハンマーの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、掘削＆破砕ハンマーのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
世界市場の概要
本レポートによると、世界の掘削＆破砕ハンマー市場は2024年に約18億5,600万米ドルと評価され、2031年には約25億米ドルに達すると予測されています。予測期間中の年平均成長率（CAGR）は4.4％であり、建設業、インフラ整備、修繕・解体工事の増加が市場の主な成長要因となっています。特に新興国における都市開発や住宅建設の活発化が、電動工具需要の拡大に寄与しています。
また、効率性・耐久性・省エネ性能に優れた製品への需要が高まり、リチウムイオン電池を搭載したコードレスモデルの導入が急速に進んでいます。自動化制御技術や振動抑制構造を取り入れた新型製品の開発も市場拡大を後押ししています。
________________________________________
製品概要と技術的特徴
掘削＆破砕ハンマーは、コンクリートや石材、レンガなどの硬質材料に対して、穴あけ（ドリリング）および破砕（ブレイキング）を行う多機能電動工具です。高出力モーターを搭載し、打撃と回転を組み合わせた動作により、高い作業効率を実現します。
本装置は交換可能なドリルビットやブレーカービットを使用でき、用途に応じた柔軟な作業が可能です。建設現場ではアンカーボルトの穴あけ、コンクリート壁の除去、床面の破砕などに広く活用されています。さらに、最新モデルでは防振グリップや電子制御ブレーキ機能を備え、作業者の安全性と快適性を高めています。
環境面では、省エネルギー化と低騒音化が進み、バッテリー駆動型がガソリン式や有線式に代わる主流となりつつあります。
________________________________________
政策・経済環境の影響
本レポートでは、米国の関税政策や国際的なエネルギーコスト変動が市場に与える影響も分析しています。特に建設・インフラ分野では、政府による再開発プロジェクトや防災関連工事が増加しており、これが電動ハンマー需要を押し上げています。
また、欧州では環境規制の強化により、排出ガスのないコードレスモデルの採用が進んでいます。アジアではインドや中国を中心に都市化が加速し、民間建設会社や個人事業者向けの電動工具市場が急拡大しています。一方で、エネルギー価格の上昇や原材料コストの変動が製品価格に影響を与える可能性も指摘されています。
________________________________________
市場構造と主要企業の動向
世界市場は、複数の国際的ブランドと地域メーカーによる競争が活発化しています。主要企業には、Milwaukee Electric Tool、Bosch、Vevor、Makita、Stanley Black and Decker、Metabo、Hilti、Techtronic Industries、TOYA S.A.、Wurthなどが含まれます。
Milwaukee Electric Toolは業界を代表するブランドで、耐久性と高トルク性能を兼ね備えたプロフェッショナル向け製品を展開しています。BoschとMakitaは、グローバルに広く普及した信頼性の高い製品を提供しており、特にコードレスシリーズが市場で好評です。Hiltiは産業・建設分野での高性能製品に注力し、精密制御技術を活かした高級モデルを展開しています。
