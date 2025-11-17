工作機械用エンコーダの世界市場2025年、グローバル市場規模（インクリメンタル型、アブソリュート型）・分析レポートを発表
2025年11月17日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「工作機械用エンコーダの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、工作機械用エンコーダのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
概要
本レポートによると、世界の工作機械用エンコーダ市場は2024年に約11億6900万米ドルで評価され、2031年には16億7900万米ドルに達する見通しです。予測期間中の年平均成長率は5.4%とされ、産業自動化の進展、精密加工技術の高度化、ならびにスマートファクトリー化の進行が市場成長を後押ししています。また、米国の関税政策や国際的な貿易ルールの変化が供給網や競争環境に与える影響についても詳細に分析されています。
________________________________________
製品概要と役割
エンコーダとは、機械の動きを電気信号に変換する電気機械式の位置検出装置です。工作機械においては、軸やスピンドルの回転位置や速度を正確に検出し、フィードバック信号として制御システムに送ることで、切削加工や研削などの動作精度を維持するために不可欠な部品です。
これにより、工具の位置制御や加工品質の安定化、さらには自動化ライン全体の生産性向上に寄与します。近年では、高速・高精度な加工要求に対応するため、デジタル通信対応の高分解能エンコーダが注目されています。
________________________________________
調査範囲と分析手法
本レポートは、世界および主要地域別における工作機械用エンコーダ市場を網羅的に分析しています。定量分析として、2020年から2031年までの消費額、販売数量、平均販売価格を地域別・タイプ別・用途別に示しています。また、定性分析では、競争環境、供給・需要の動向、技術革新、政策要因、市場制約などを評価しています。
さらに、2025年時点での主要企業の市場シェアや製品事例を掲載し、業界構造を明確にしています。
________________________________________
市場の主要指標
市場の成長は、製造業のデジタル化とスマート制御技術の採用拡大に支えられています。自動車、航空機、半導体などの精密加工産業において、工作機械の高精度化は避けて通れない課題であり、エンコーダの役割がますます重要になっています。また、5軸マシニングセンタやCNC旋盤への適用が増加しており、リアルタイムでの位置検出や速度制御の要求が強まっています。
一方で、装置の高コスト化やセンサーの耐環境性能への要求の高さが課題として挙げられますが、光学式や磁気式などの多様な方式の採用によって、技術的な改善が進められています。
________________________________________
調査の目的
本レポートの主要な目的は以下の通りです。
1. 世界および主要国における市場全体の規模を明らかにすること。
2. 工作機械用エンコーダの成長ポテンシャルを評価すること。
3. 用途・製品タイプ別の将来需要を予測すること。
4. 市場競争構造を分析し、企業戦略に資する情報を提供すること。
これらの結果は、業界関係者が新製品開発や事業拡大戦略を立案する上での重要な参考資料となります。
________________________________________
主要企業の分析
本レポートでは、世界市場を代表する主要企業として、Heidenhain、Tamagawa Seiki、Sick、Renishaw、Pepperl+Fuchs、Baumer、Sensata Technologies、Broadcom、Omron、TR Electronicなどが挙げられています。
