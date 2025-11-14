38歳・第二子妊活のサポート事例 バザルト（R）ケアで眠りと巡りを整えた選択
群馬県伊勢崎市の温活サロン haroom（ハルーム） では、38歳の第二子妊活中の女性がバザルト（R）温熱ケアを取り入れ、胚移植の過程をサポートしました。
本ケースでは、妊活を特に強く望んでいたのはご主人。ご本人はプレッシャーや不安を抱えつつも、「初めて受けたときに温かくて気持ちが良かった」という体感をきっかけに継続を決めました。
施術ペースは 2週間に1度。
妊活期間中、ストレスから 円形脱毛や胃の不調 などの身体反応も見られましたが、施術後は「とにかくよくほぐれる」「その日はしっかり眠れる」と変化を実感。心情面の自覚以上に、身体は緊張と疲弊を抱えていたことが浮かび上がるケースでした。
妊娠判定の日、いち早く喜んだのはご主人。「夫がすごく喜んでいました」という報告は、この妊活が家族単位での取り組みであったことを象徴しています。
また、第一子出産時には痔の悪化で産後の回復が辛かった経験から、今回の妊娠期間ではバザルト（R）マタニティケアも継続。出産後、ご本人から「前回より驚くほど楽だった」と言葉が届き、セラピスト春山先生も「自分の出産より嬉しかった」と振り返ります。
サロン名： haroom（ハルーム）
所在地： 群馬県伊勢崎市
担当セラピスト： 春山
サロン情報URL：https://www.instagram.com/haroom93
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333874&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333874&id=bodyimage2】
バザルト（R）スクール本部校では、妊活期のケアを
“結果を追うだけでなく、続けられる状態づくりの支援”
と位置づけています。
とりわけ本ケースで共通するポイントは以下です。
「自覚以上に身体が緊張している妊活期」に温熱で休める時間をつくること
ぐっすり眠れる状態をつくり、身体の余白を取り戻すこと
本人だけでなく家族の希望や背景も含めたサポートであること
施術現場では「励ましすぎない」「聞きすぎない」「助言しすぎない」という距離感を大切にしていること
妊活期に求められているのは、万能な解決策ではなく
“力まなくていい時間”と“安心できる関わり”
であるという現場からの共通報告が、本部にも多く寄せられています。
バザルト（R）妊活ケアは、結果を目的としつつも、それ以上に「過程の負担を減らす関わり」を重視したサポートとして全国の認定サロンで提供されています。
配信元企業：株式会社ウェルフィット
