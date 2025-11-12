





プレスリリース

2025年11月12日

N.Avenue株式会社

日鉄ソリューションズ株式会社



暗号資産インデックス協議会、発足のお知らせ

－N.Avenueと日鉄ソリューションズが共同開催











～アカデミアと実務の専門家が集まり、公共性・中立性を備えた日本円建ての暗号資産インデックスについて協議～

日鉄ソリューションズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：玉置 和彦、以下 「NSSOL」）は、N.Avenue株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：神本侑季）と日本におけるデジタル資産市場の健全な発展と国際競争力強化を目的に、「暗号資産インデックス協議会」を共同で設立しました。

■設立の背景と目的

世界のデジタル資産市場は、米国におけるビットコイン現物ETF（Exchange Traded Fund）承認や機関投資家の参入を背景に、今後さらなる拡大が見込まれています。日本国内においても暗号資産を金融商品取引法（金商法）に位置付けることについての議論が進んでおり、ETF組成に向けた動きへの期待も高まる中、暗号資産は投資・資産運用の新たな選択肢として注目を集めています。

一方で、暗号資産取引はグローバルかつ分散的に行われており、市場間で価格が異なるなど、投資家が全体動向を把握しにくいという課題もあります。



こうした環境のもと、健全な市場形成と投資家保護、そして国際的な競争力を備えたインフラ構築に向けて、信頼性・中立性の高い暗号資産価格インデックスの整備が求められています。

本協議会では、日本の暗号資産市場の発展に資する社会的意義の高い指数開発を目指し、アカデミアや実務の第一線で活躍する専門家の知見を結集します。



■協議会の構成（敬称略）

座長森下 哲朗 上智大学法学部教授

協議会メンバー（五十音順）

今井 秀星 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 フロンティア事業開発部デジタルアセット事業室 上級調査役上崎 勲 野村アセットマネジメント株式会社 シニア・インベストメント・オフィサー加藤 貴仁 東京大学大学院法学政治学研究科 教授金光 碧 株式会社bitFlyer 執行役員 事業戦略本部長河合 健 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 外国法共同事業 パートナー近藤 智彦 SBI VCトレード株式会社 代表取締役社長佐藤 肇 マネックス・アセットマネジメント株式会社 取締役田中 勇毅 ブラックロック・グローバル・マーケッツ部 部長千野 剛司 Binance Japan代表中島 義弘 アセットマネジメントOne株式会社 商品戦略部 シニアマネジャー早川 満 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 運用部 株式クオンツグループ グループヘッド廣末 紀之 ビットバンク株式会社 代表取締役社長CEO松尾 真一郎 ジョージタウン大学 研究教授 / バージニア工科大学 研究教授松本 純 大和アセットマネジメント株式会社 運用本部 運用担当執行役員渡邊 隆彦 専修大学商学部 教授

主催、事務局

N.Avenue株式会社、日鉄ソリューションズ株式会社

■今後のスケジュール

2025年11月～2026年2月：複数回の協議会を開催2026年春：報告書の公開



■オブザーバー募集について

協議会では、より多様な視点と実務的知見を取り入れるため、金融機関・政策関係者等を対象にオブザーバー参加を募集いたします。参加者は協議会の議論に立ち会い、暗号資産インデックス開発に関する意見交換の聴講にご参加いただけます。（審査制）

ご関心のある方は、下記フォームまたはお問い合わせ先よりご連絡ください。



N.Avenue株式会社 暗号資産インデックス協議会 事務局

Email：info@navenue.co.jp



■主催企業について





日鉄ソリューションズ株式会社（NSSOL）



NSSOLは、製造、流通・サービス、金融、通信、官公庁など、の幅広い業界のお客様に対して、コンサルティングから開発・構築、運用まで、豊富な業務知見と高い技術力を活かし、質の高いITサービスを提供してまいりました。「NSSOL 2030ビジョン」において、自ら価値を創造し、社会や企業の課題解決を主体的にリードしていく“Social Value Producer with Digital”を目指す姿として掲げております。今後も、社会全体や業界横断の課題解決に幅広く貢献してまいります。



本協議会の議論内容の一部はホワイトペーパーとして取りまとめ、公開を予定しています。また、協議会で得られた成果は、両社が共同で開発・発行を予定している「暗号資産インデックス」にも一部反映する予定です。



今後もNSSOLは、当社のパーパス「ともに未来を考え 社会の新たな可能性を テクノロジーと情熱で切り拓く」のもと、日本におけるデジタル資産市場の健全な発展と国際競争力強化に貢献してまいります。



以上



・NS Solutions、NSSOL、NS（ロゴ）は、日鉄ソリューションズ株式会社の登録商標です。

・本文中の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です



【本件に関するお問い合わせ先】

日鉄ソリューションズ株式会社

金融ソリューション事業本部 金融ビジネスエンジニアリング事業部

デジタル金融テクノロジーセンター

E-mail：fin-nsljin-sales@jp.nssol.nipponsteel.com



【報道関係お問い合わせ先】

日鉄ソリューションズ株式会社

管理本部 総務部 広報グループ

E-mail：press@jp.nssol.nipponsteel.com



N.Avenue株式会社