【万平ホテル】クリスマス限定クッキー缶とキャラメルサンドを堪能する「クリスマスオリジナルギフト付き宿泊プラン」予約開始
予約期間：2025年11月6日（木）～12月24日（水）
宿泊期間：2025年12月6日（土）～12月25日（木）
万平ホテル（所在地：長野県北佐久郡軽井沢町、総支配人：佐々木一郎）は、2025年11月6日（木）より、クリスマス限定のオリジナルクッキー缶とキャラメルサンドがセットになった「クリスマスオリジナルギフト付き宿泊プラン」の予約販売を開始いたします。
昨年ご好評をいただいた「万平ホテルプレミアムクッキー缶 クリスマスエディション」は、一枚一枚丁寧に焼き上げたクッキーをクリスマス限定デザインの缶に詰め合わせました。定番クッキーに加え、「サンタのブーツクッキー」や「シュトーレンクッキー」など、クリスマスならではの味わいをお楽しみいただける特別な一缶です。また、ほろ苦いキャラメルとサクサクの軽井沢産くるみが特徴のくるみのビターキャラメルサンドはクリスマス限定パッケージでご用意。ご夕食には、メインダイニングルームにて、リースに見立てた鹿肉のローストやパイで閉じ込めた熱々のクラムチャウダーなど、シェフが趣向を凝らしたクリスマスディナーをご堪能いただけます。
澄んだ空気とクラシックな趣に包まれた万平ホテルで、記憶に残るクリスマスのひとときをぜひお過ごしください。
■「クリスマスオリジナルギフト付き宿泊プラン」について
「万平ホテルプレミアムクッキー缶 クリスマスエディション2025」とクリスマス限定パッケージのくるみのビターキャラメルサンドが付いた「クリスマスオリジナルギフト付き宿泊プラン」。選べる客室でクラシックな雰囲気と軽井沢の静けさに包まれながら、特別なひとときをお過ごしいただけます。ご夕食には、クリスマス特別ディナーコースで、季節の味覚を取り入れた華やかなお料理の数々をお楽しみください。
【オリジナルギフトの中身】
・くるみのビターキャラメルサンド
（クリスマス限定パッケージ）
【「クリスマスディナー」コースメニュー】
＜前菜＞ほうれん草と軽井沢ベーコンのキッシュ
＜セカンド前菜＞信州産鹿肉のロースト 赤ワインソース
＜スープ＞パイ生地で閉じ込めた蛤のクラムチャウダー
＜お魚料理＞ハーブ香るメバル 軽井沢産アメーラトマトとケイパーのナージュ仕立て
＜お肉料理＞信州プレミアム和牛の低温調理 グレイビーソース
＜デザート＞ブッシュドノエル
「クリスマスオリジナルギフト付き宿泊プラン」概要
・予約期間：2025年11月6日(木)～12月24日（水）
・販売期間：2025年12月6日（土）～12月25日（木）
・料金： 1 名様60,803 円～（2 名様1 室ご利用時、1泊2食付）
※部屋タイプ、日程により変動あり
・内容：
・アルプス館クラシックプレミアや愛宕プレミアなどから選べる客室でのご宿泊
・客室にてオリジナルギフトのご用意
・メインダイニングルームでのご夕食「クリスマスディナー」コース
・メインダイニングルームでのご朝食「アメリカンブレックファスト」
※数量限定になりますので、売り切れ次第、販売終了とさせていただきます。
※一泊朝食付きのプランもございます。詳しくはお電話もしくはオンラインにてご確認ください。
※上記はサービス料・消費税込みの料金です。
※愛宕館は別途入湯税を申し受けます。
【詳細・お問い合わせ】
・電話：0267-42-1234
・オンライン：https://www.mampei.co.jp/news/1004/
本件に関するお問合わせ先
万平ホテル 公式ホームページ（https://www.mampei.co.jp）
電話： 0267-42-1234（9:00～18:00）
関連リンク
本プランの予約サイト
https://www.mampei.co.jp/news/1004/
