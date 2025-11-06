あご下を引き上げて鍛える*¹『フェイスラインリフトアップバンド』が新登場

1978年の設立以来、精密電子機器メーカーとしての技術開発基盤を背景に、日本初の体脂肪計*の開発など、アルゴリズム設計に強みを生かしながら、革新的な製品を作ることに全力を注いできました。業務用美容機器からはじまり家庭用美容機器へ歩みを進め、美容機器専門メーカーとして「美しくを、変えていく。」をスローガンに掲げ、これからも先端テクノロジーと常識を変えるアイデアで、美しくなる夢や驚きをお届けしていきます。*手足4点で計測するインピーダンス方式においてコーポレートサイト：https://www.ya-man.co.jp/*1電気刺激を筋肉に伝え筋肉を動かすこと*2 (株)富士経済『美容家電＆健康家電マーケティングトレンドデータ2020』2018-2019年実績、『美容＆健康家電市場・関連サービストレンドデータ2023-2024』2020-2022年実績、美顔器カテゴリにおいて日本国内の美容家電全体におけるメーカーシェアとして*3 EMS機器による筋力トレーニングを行うこと※発表日現在の情報となります。最新の情報と異なる場合がございますのでご了承ください。