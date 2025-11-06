こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
あご下を引き上げて鍛える*¹『フェイスラインリフトアップバンド』が新登場
2025年11月6日(木)より発売
「美しくを、変えていく。」をスローガンに掲げ、技術の力でグローバルに美の進化に挑み続ける5年連続美顔器シェアNO.1*²のヤーマン株式会社（所在地：東京都江東区、代表取締役社長：山粼貴三代）は、理想の美を先端テクノロジーと常識を超えるアイデアで叶えるブランド「YA-MAN TOKYO JAPAN」のデザインリフトシリーズに、フェイスラインに対応した『フェイスラインリフトアップバンド』および『電極シート（フェイスライン）』を発売いたします。
ヤーマンは2019年に『メディリフト』を発売し、マスク型のウェアラブル美容機器のパイオニアとして市場を開拓しました。研究開発の拠点として「表情筋研究所」を有し、電気や熱、超音波、光などのエネルギーがもたらす美容効果などの研究を続けています。フェイスラインのもたつきに悩みを抱える方は多いものの、日常的なケア方法がわからないという声に応え、フェイスラインに特化した新たな美容機器として開発いたしました。
■製品の特徴
✔「舌骨上下筋群」を鍛え*¹、シャープなフェイスラインへ
舌の付け根から首にかけて位置する「舌骨上下筋群」は、舌や下あごを支える筋肉群で、フェイスラインの印象を左右する重要な部位です。本製品は、この筋肉へのアプローチによりリフトケア*³を叶える美顔器です。約0.075㎜の極薄電極シートとコントローラーをバンドに装着し、顔につけるだけなので、ハンズフリーでケアが叶います。バンドで二重あごを引き上げた状態をキープし、ハンディタイプの美顔器ではアプローチしにくい、あご下の筋肉を的確に鍛える*¹ことができます。神経や血管が集まる首もとに配慮し、やさしく細かいEMSを採用。口角を下げる筋肉「口角下制筋」は刺激せず、「舌骨上下筋群」をピンポイントで鍛える*¹ことで、もたつきのないフェイスラインを目指します。
使用前後の評価では、本製品を使用することでフェイスラインから首元にかけて体積の減少が確認されました。図中の青色部分は、体積の減少がみられた領域を示しています。
※筋肉を運動させたことによる一時的な変化です。
※平均的な変化を示した一例であり効果には個人差があります。
※使用時間10分。
✔ハンズフリーを実現した洗濯機で洗えるバンド
バンドは、あごに合わせて後頭部でとめるだけでアプローチしたい筋肉の位置に電極がフィットする設計です。ハンズフリーで使用可能なため、リラックスタイムはもちろん、家事をしながらでもお使いいただけます。使用後のバンドは洗濯機で洗えるため、お手入れも簡単です。衛生面にもこだわり、機能性繊維製品の品質と安全性を保障するSEKマークを取得しました。
※洗濯機をご使用の場合は洗濯ネットをご利用ください。詳細は取扱説明書をご確認ください。
✔「デザインリフト モア」1台で、目もと・口もと・フェイスラインのケアが可能
「デザインリフト モア」のコントローラーを使用するため、すでにお持ちの方は専用の電極シートとバンドに切り替えるだけでフェイスラインのケアが可能になります。ケアしたい部位に合わせた電極シートを使用することで、目もと・口もと・フェイスラインと、1台で多様なケアを実現。お悩みに応じたケアはもちろん、ご家族でシェアして使うことも可能です。
