次世代バイオメトリクス技術がディスプレイ内指紋認証チップ市場の拡大を促進、56億米ドル規模へ
KD Market Insights は、市場調査サーベイレポート『ディスプレイ内指紋認証チップ市場の将来動向と機会分析 - 2025～2035年』を発表しました。本レポートの範囲には、現在の市場動向や将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が的確なビジネス判断を行えるよう支援します。本調査レポートにおいて、KD Market Insights のリサーチャーは一次・二次調査の分析手法を用い、市場競争の評価、競合他社のベンチマーキング、そしてゴー・トゥ・マーケット（GTM）戦略の理解を行っています。
世界のディスプレイ内指紋チップ市場に関する 調査報告書によると、市場は2025年から2035年の間に7.2%のCAGRを予測し、さらに2035年末までに56億米ドルの 市場規模を生み出すと予測されています。2025年の市場規模は31億ドルでした。
ディスプレイ内指紋認証チップ市場規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、メーカー、将来展望
市場概要
近年、ディスプレイ内指紋認証チップ市場は大きな勢いを見せており、特にスマートフォンを中心としたコンシューマーエレクトロニクス分野で先進的な生体認証技術が採用されている。従来の背面や側面に配置された静電容量式センサーとは異なり、ディスプレイ内指紋チップはスクリーン下に埋め込まれ、ユーザーはディスプレイに触れることで端末のロック解除や決済認証を行うことができる。
これらのチップは、半導体技術、光学センシング、超音波技術を組み合わせ、セキュアでシームレスかつ美観に優れたバイオメトリクスソリューションを提供する。スマートフォン、タブレット、ノートPC、その他のコネクテッドデバイスで広く使用されており、自動車用インフォテインメントシステムやIoT機器といった新たな分野への応用も拡大している。
市場規模とシェア
ディスプレイ内指紋認証チップ市場は、世界のバイオメトリクスおよび半導体産業において成長を続けている。特にアジア太平洋地域が支配的であり、中国、韓国、日本におけるスマートフォン製造の集中が背景にある。Huawei、Samsung、Oppo、Xiaomi などの企業が大規模な導入を牽引している。北米と欧州もこれに続き、プレミアムスマートフォンブランドやノートPCメーカーが高度な生体認証を統合し、セキュリティとユーザー体験を向上させている。
光学式センサーは、そのコスト効率と中価格帯デバイスでの広範な採用により市場の大部分を占めているが、超音波センサーは濡れた指や汚れた指でも動作可能で、精度やセキュリティが優れるため、プレミアム分野での採用が拡大している。
サンプルレポートはこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/623
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329910&id=bodyimage1】
成長要因
スマートフォン普及の拡大
美観重視のデザイン志向
スマートフォン以外への展開（ノートPC、タブレット、スマートデバイス、自動車システム）
非接触かつセキュアな認証需要の増加（COVID-19後の衛生意識）
センサー技術の進歩（光学式・超音波式の改良）
ECやデジタル決済の拡大
IoT・ウェアラブル機器の普及
市場セグメンテーション
技術別：光学式、超音波式、その他新興技術（ハイブリッド／マルチモーダル）
世界のディスプレイ内指紋チップ市場に関する 調査報告書によると、市場は2025年から2035年の間に7.2%のCAGRを予測し、さらに2035年末までに56億米ドルの 市場規模を生み出すと予測されています。2025年の市場規模は31億ドルでした。
ディスプレイ内指紋認証チップ市場規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、メーカー、将来展望
市場概要
近年、ディスプレイ内指紋認証チップ市場は大きな勢いを見せており、特にスマートフォンを中心としたコンシューマーエレクトロニクス分野で先進的な生体認証技術が採用されている。従来の背面や側面に配置された静電容量式センサーとは異なり、ディスプレイ内指紋チップはスクリーン下に埋め込まれ、ユーザーはディスプレイに触れることで端末のロック解除や決済認証を行うことができる。
これらのチップは、半導体技術、光学センシング、超音波技術を組み合わせ、セキュアでシームレスかつ美観に優れたバイオメトリクスソリューションを提供する。スマートフォン、タブレット、ノートPC、その他のコネクテッドデバイスで広く使用されており、自動車用インフォテインメントシステムやIoT機器といった新たな分野への応用も拡大している。
市場規模とシェア
ディスプレイ内指紋認証チップ市場は、世界のバイオメトリクスおよび半導体産業において成長を続けている。特にアジア太平洋地域が支配的であり、中国、韓国、日本におけるスマートフォン製造の集中が背景にある。Huawei、Samsung、Oppo、Xiaomi などの企業が大規模な導入を牽引している。北米と欧州もこれに続き、プレミアムスマートフォンブランドやノートPCメーカーが高度な生体認証を統合し、セキュリティとユーザー体験を向上させている。
光学式センサーは、そのコスト効率と中価格帯デバイスでの広範な採用により市場の大部分を占めているが、超音波センサーは濡れた指や汚れた指でも動作可能で、精度やセキュリティが優れるため、プレミアム分野での採用が拡大している。
サンプルレポートはこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/623
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329910&id=bodyimage1】
成長要因
スマートフォン普及の拡大
美観重視のデザイン志向
スマートフォン以外への展開（ノートPC、タブレット、スマートデバイス、自動車システム）
非接触かつセキュアな認証需要の増加（COVID-19後の衛生意識）
センサー技術の進歩（光学式・超音波式の改良）
ECやデジタル決済の拡大
IoT・ウェアラブル機器の普及
市場セグメンテーション
技術別：光学式、超音波式、その他新興技術（ハイブリッド／マルチモーダル）