¡Ø¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¡Ê½ÅÍ×¹ÛÊª¡Ë¤Î²ó¼ý¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»½Ñ¡¢»Ô¾ì¡¢ÍÎÏ´ë¶È¾ðÊó¤ò¤Þ¤È¤á¤¿ºÇ¿·ÈÇ¤ÎÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤òIDTechEx¤¬¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯9·î12Æü
¥¢¥¤¥Ç¥£ー¥Æ¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
IDTechEx¡ÊÀè¿Êµ»½ÑÄ´ºº²ñ¼Ò: ËÜ¼Ò±Ñ¹ñ ¥±¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¤Î²ó¼ý 2026-2046Ç¯¡×¤ÈÂê¤·¤¿Ä´ºº¥ì¥Ýー¥È¤òÈ¯¹Ô¤·¡¢2025Ç¯9·î5Æü¤è¤ê¡¢ÆüËÜË¡¿Í¤Î¥¢¥¤¥Ç¥£ー¥Æ¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Ç¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡Ä´ºº¥ì¥Ýー¥ÈÆüËÜ¸ì¥¿¥¤¥È¥ë¡§
¡Ö¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¤Î²ó¼ý 2026-2046Ç¯¡×
¢¡Àµ¼°¥¿¥¤¥È¥ë¡Ê±Ñ¸ì¡Ë¡§
¡ÖCritical Material Recovery 2026-2046¡×
¢¡È¯¹Ô¸µ¡§¡¡IDTechEx¡ÊÀè¿Êµ»½ÑÄ´ºº²ñ¼Ò: ËÜ¼Ò±Ñ¹ñ ¥±¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡Ë
¢¡¥Úー¥¸¿ô¡§¡¡300
¢¡ÌµÎÁ¥µ¥ó¥×¥ë¥Úー¥¸¡§¡¡¤¢¤ê
¢¡WEB¥µ¥¤¥È¡§
https://www.idtechex.com/ja/research-report/critical-material-recovery/1124
ËÜÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ëÆó¼¡»ñ¸»²ó¼ý¤Î»Ô¾ì¡¢µ»½Ñ¡¢ÍÎÏ´ë¶È¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£´õÅÚÎà¸µÁÇ¡¢¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓºàÎÁ¡¢½ÅÍ×È¾Æ³ÂÎ¡¢Çò¶âÂ²¶âÂ°¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë15¤Î¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ëÃê½Ð¡¦²ó¼ýµ»½Ñ¤ÎÊñ³çÅª¤Êµ»½ÑÉ¾²Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¤¿¤ÊÆó¼¡¶¡µë¸»¤Î»Ô¾ì¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¡¢¥Ð¥ê¥åー¥Á¥§ー¥óÊ¬ÀÏ¡¢2026Ç¯¤«¤é2046Ç¯¤Þ¤Ç¤Î20Ç¯´Ö¤Î»Ô¾ìÍ½Â¬¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë²ó¼ý»Ô¾ì¤¬2046Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÇ¯´Ö660²¯¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤ëÀ®Ä¹¡ÊÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¤Ï9.2%¡ËÍ½Â¬¤Ê¤É¡¢Âç¤¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¤Îµ¡²ñ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329451&id=bodyimage1¡Û
¡Ö¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¤Î²ó¼ý 2026-2046Ç¯¡×¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¼ç¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
¡Ê¾ÜºÙ¤ÏÌÜ¼¡¤Î¥Úー¥¸¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¢£ Á´ÂÎ³µÍ×¤È·ëÏÀ
¢£ ¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë²ó¼ý¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢»Ô¾ìÅ¸Ë¾
¢£ À¤³¦¤Î¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¡¢¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¤Î°ì¼¡¡¦Æó¼¡¶¡µë¸»¡¢»Ô¾ì¿ä¿ÊÍ×°ø¤Î¾Ò²ð
¢£ Àè¿Ê¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ëÃê½Ðµ»½Ñ
- À½Ï£¡Ê¼¾¼°À½Ï£¡¢´¥¼°À½Ï£¡¢¥Ð¥¤¥ªÀ½Ï£¤Ê¤É¡Ë
- ¥¤¥ª¥ó±ÕÂÎ¤È¿¼¶¦¾½ÍÏÇÞ
- ÅÅµ¤²½³ØÅªÃê½Ð¡ÊÅÅ²ò¿»½Ð¤Ê¤É¡Ë
- Ä¶Î×³¦Î®ÂÎ¡ÊÄ¶Î×³¦Æó»À²½ÃºÁÇ¤Ê¤É¡Ë
¢£ Àè¿Ê¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë²ó¼ýµ»½Ñ
- ±Õ±ÕÃê½ÐË¡¤Ë¤è¤ë²ó¼ý¡ÊÍÏÇÞÃê½Ð¡¢¥¤¥ª¥ó±ÕÂÎ¡¢¿¼¶¦¾½ÍÏÇÞ¤Ê¤É¡Ë
- ¸Ç±ÕÃê½ÐË¡¤Ë¤è¤ë²ó¼ý¡Ê¥¤¥ª¥ó¸ò´¹¼ù»é¡¢ÄÀÅÂ¡¢·ë¾½²½¤Ê¤É¡Ë
- ¥°¥êー¥ó¥±¥ß¥¹¥È¥êーµ»½Ñ¡Ê¥Ð¥¤¥ª¥½ー¥×¥·¥ç¥ó¡¢ÅÅ²òºÎ¼è¤Ê¤É¡Ë
- ¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëµ»½Ñ
¢£ ¼ç¤Ê¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ëÆó¼¡»ñ¸»²ó¼ý»Ô¾ì
- EV¡¢É÷ÎÏ¥¿ー¥Ó¥ó¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤«¤é¤Î´õÅÚÎà¸µÁÇ²ó¼ý
- ¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë
- ÅÅ»ÒÇÑ´þÊª¤ÈÇÑÂÀÍÛÅÅÃÓ¤«¤é¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ²ó¼ý
- ¼«Æ°¼Ö¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¡¢ÅÅ»Òµ¡´ï¡¢¥°¥êー¥ó¿åÁÇµ»½Ñ¤ÎÇò¶âÂ²¶âÂ°
¡Ö¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¤Î²ó¼ý 2026-2046Ç¯¡×¤Ï°Ê²¼¤Î¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹
µ»½Ñ¥È¥ì¥ó¥É¤ÈÍÎÏ´ë¶ÈÊ¬ÀÏ¡§
- ¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë²ó¼ýµ»½Ñ¤ÎÈãÉ¾¡¢¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯É¾²Á¡¢µ»½ÑÀ®½ÏÅÙÊ¬ÀÏ
- 15¤Î¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ëÃê½Ð¡¦²ó¼ýµ»½Ñ¤ÎSWOTÊ¬ÀÏ
- ¶È³¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤«¤é¤ÎºÇ¿·¾ðÊó
¡ÊE-Waste World/Battery Recycling/Metal Recycling/ITAD & Circular Electronics Conference and Exhibition 2025¡¢The Battery Show Europe 2025¡¢Hydrogen Technology Conference & Expo North America 2025/Europe 2024¡¢World Hydrogen 2025 Summit & Exhibition¡¢Materials Research Exchange 2024¤Ê¤É¡Ë
¼ç¤ÊÆó¼¡¶¡µë¸»¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ç¤Î¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë²ó¼ýµ»½Ñ»Ô¾ì¤ÎÆÃÄ§²òÀâ¡§
- ¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë»Ô¾ì¤Î³Æ¥»¥°¥á¥ó¥È¤Î¹ÈÏ¤ÊÆÃÀÉ¾²Á
