建物や文化財を3Dデータにして残しませんか？　商用利用の可能性も広がっています（8/26 無料オンラインセミナー）







2025年8月26日（火）13：30～14：00 最新の3Dスキャニングによる3Dデータ制作と新しい活用方法 【ToyBox】Vol.60建物・文化財などを3Dデータとして保存し、未来へ継承しませんか。AIによって進化した3Dスキャニング技術を用い、高品質な3Dデータ制作を低コストで提供します。データ化だけではなく、稀少な建物や文化財、伝統工芸品、美術作品などを半永久的にデジタルアーカイブしてみませんか。地震や火災、老朽化、後継者不足などから貴重な文化を守り、ライセンスを管理して新しいビジネスを生み出す選択肢にもなります。■開催概要日時：2025年8月26日（火）13：30～14：00形式：オンライン（Zoom）費用：無料■登壇者株式会社IZUTSUYA 代表取締役石井 寛人（いしい ひろと）氏司会進行ウェブ解析士協会 リレーションシップ委員会上級ウェブ解析士 西村公志■主催一般社団法人ウェブ解析士協会事業推進部長 積高之

ウェブ解析士協会とは

ウェブマーケティングの知識・スキルを習得するための基盤となるウェブ解析。体系的に学べる環境、スキルの評価基準を設け、ウェブ解析に必要な能力や知識を身に付けられる資格が「ウェブ解析士」です。ウェブ解析士協会は、スキルアップの機会として各種セミナーを企画・開催しています。

本件に関するお問合わせ先一般社団法人 ウェブ解析士協会Email:seminar@waca.or.jp関連リンクToyBoxとはhttps://toybox.waca.or.jp/申し込みページhttps://web-mining.doorkeeper.jp/events/181088ウェブ解析士Q&Ahttps://www.waca.or.jp/faq/study/