º´Æ£Á¡°Ý¡Ê³ô¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡¦GEA¤¬¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó10¼þÇ¯¡¡Âè2ÃÆ
¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó10¼þÇ¯¤ò½Ë¤·¡¢ÅìËÌ·Ý½Ñ¹©²ÊÂç³Ø¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥í¥´¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
º´Æ£Á¡°Ý³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢¡Öº´Æ£Á¡°Ý¡×¡¢ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§»³·Á¸©´¨²Ï¹¾»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§º´Æ£ Àµ¼ù¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×GEA(¥®¥¢¡¢°Ê²¼¡ÖGEA¡×¡¢ËÜÅ¹½êºßÃÏ¡§»³·Á¸©´¨²Ï¹¾»Ô1-19-1)¤¬2025Ç¯4·î¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
ÆÃÀß¥Úー¥¸¡§https://satoseni.myshopify.com/blogs/gea-recommended/gea10th-anniversary
GEA Instagram¡§https://www.instagram.com/___gea___/
3·î¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000111752.html)¤ËÂ³¤¡¢º£²ó¤ÏGEA10¼þÇ¯¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à/´ë²è¤ò¤´¾Ò²ð¡£
¡Údoublet ¡ß GEA¡Û
¶áÇ¯¥Ñ¥ê¥³¥ì¤Ë¤â»²Àï¤·¡¢¹ñÆâ³°¤«¤é¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëÀ¤³¦Åª¥Ö¥é¥ó¥É¡Ödoublet¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥óT¥·¥ã¥Ä¤ò8·î8Æü(¶â)¤Ë¥ê¥êー¥¹Í½Äê¡£GEA¤Î10¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦¤ÈÆ±»þ¤Ë»³·Á¸©¤òÂ¸Ê¬¤ËÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤¬Ì¥ÎÏ¡£¾ÜºÙ¤ÏGEA Instagram(https://www.instagram.com/___gea___/) ¤è¤ê½ç¼¡¸ø³«Í½Äê¡£
¥Ç¥¶¥¤¥Êー°æÌî¾Ç·»á¤è¤ê¡¢¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥óT¥·¥ã¥Ä¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¡§GEA¤Î10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢»³·Á¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀT¥·¥ã¥Ä¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£Î©ÀÐ»û¤ä¥¹¥¤¥«¡¢ÍÎÍü¡¢¥éー¥á¥ó¡¢¤½¤·¤Æº´Æ£Á¡°Ý¤µ¤ó¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤â¤¢¤ëÍÓ¤Ê¤É¤ò¡¢¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¥Ñー¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëÇÛÃÖ¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢´¨²Ï¹¾È¯¤Î¡È³Ú¤·¤µ¡É¤¬Á´¹ñ¤Ø¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£10¼þÇ¯¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Brand info. / doublet
2012Ç¯¤Ë¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー°æÌî¾Ç·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ö¥é¥ó¥ÉÀßÎ©¡£¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢»É·ãÅª¤Ç¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ëÍ£°ìÌµÆó¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¡Ö°ãÏÂ´¶¤Î¤¢¤ëÆü¾ïÃå¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö2013 Tokyo¿·¿Í¥Ç¥¶¥¤¥Êー¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÂç¾Þ¡×¥×¥íÉôÌç¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹»Ù±ç¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢ºÇ¹â°Ì¤ÎÅìµþÅÔÃÎ»ö¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£2018Ç¯¡¢LVMH¤¬¼çºË¤¹¤ë¼ã¼ê»Ù±ç¤Î¤¿¤á¤Î¹ñºÝ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÖLVMH¥ä¥ó¥°¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Êー¥×¥é¥¤¥º¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¡£
¡Ú°¤Éô»º¶È ¡ß GEA¡Û
¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤ÇÆüËÜ°ì¤ò¸Ø¤ë»³·Á¸©²ÏËÌÄ®¤Ë¤ÆÂçÀµ8Ç¯ÁÏ¶È¤Î°¤Éô»º¶È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¡£º´Æ£Á¡°Ý¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ½Â¤²áÄø¤Ç½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦»ÄÈ¿¤òºÆÍøÍÑ¤·¡¢´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÀ¸ÃÏ¤Ë¤ÆÀ©ºî¡£4·î¤è¤ê¹¥É¾ÈÎÇäÃæ¡£¥Ùー¥¹¤ËºÎÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÈÌÊËãComﬁty¡É¥·¥êー¥º¡£²÷Å¬À¡Êcomfort¡Ë¤ÈÅ¬¹çÀ¡Êfit-y¡Ë¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Íú¤¿´ÃÏ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¡¢Â¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÊñ¤ß¹þ¤àº¸±¦¤Î¤¢¤ëÀß·×¤¬ÆÃÄ§¡£¼êºî¶È¤ÇÃ°Àº¹þ¤á¤Æºî¤é¤ì¤¿¥Ûー¥à¥·¥åー¥º¡£½©¤Ë¤ÏÂè2ÃÆ¤È¤·¤ÆÅßÁÇºà¤ÎÊÌ¥â¥Ç¥ë¤â´ë²è¿Ê¹ÔÃæ¡£
¢£¡ÔABE HOME SHOES¡ßGEA¡ÕÌÊËãComfity ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥ê¥Ã¥Ñ
²Á³Ê¡§\3,960- (ÀÇ¹þ)¡¡¢¨¹¥É¾¤Ë¤Ä¤¶áÆüÄÉ²ÃºÆÈÎÍ½Äê¡£
¥µ¥¤¥º¡§M / L
¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¡§https://online.satoseni.com/collections/gea-10th-anniversary
¡ÚTSUZUKU ¡ß GEA¡Û
Åº²ÃÊª¤ËÍê¤é¤ºÎÉ¼Á¤ÊÁÇºà¤ÎÎÏ¤À¤±¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ÇGEA¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¾Æ¤²Û»ÒÅ¹¡ÖTSUZUKU¡Ê¥Ä¥Å¥¯¡Ë¡×¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥Ã¥ーÂè2ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢10¼þÇ¯¥Õ¥ìー¥Ðー¤È¤·¤Æ¥«¥ìーÌ£¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£´Å¤ß¤¬¤¢¤ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¥«¥ìーÉ÷Ì£¡£ÁÆ¤á¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ç¥×¥Á¥×¥Á¤È¤·¤¿¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Î¤¢¤ë¿©´¶¡£6·î28Æü¡ÊÅÚ¡ËÅ¹Æ¬ÈÎÇä³«»Ï/GEA¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢(https://online.satoseni.com/collections/gea-10th-anniversary)¼õÃí³«»Ï¡£
¢£CURRY COOKIE BOX
²Á³Ê¡§\1,700 -(ÀÇ¹þ)¡¡
ÆâÍÆÎÌ¡§18ËçÆþ¤ê
¡ÚGEA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ü¥È¥ë¡Û
¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÍ¥¤ì¤¿ÊÝ²¹¡¦ÊÝÎäµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤ëÆó½Å¹½Â¤¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Öthermo mug¡Ê¥µー¥â¥Þ¥°¡Ë¡×¤ÎLANTERN BOTTLE¤Ë¡¢GEA¥í¥´¤ò°õ»ú¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ü¥È¥ë¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç7·î4Æü(¶â)È¯ÇäÍ½Äê¡£
¢£GEA thermo mug LANTERN BOTTLE
²Á³Ê¡§\4,400 -(ÀÇ¹þ)
¥«¥éー¡§White
ÆâÍÆÎÌ¡§600ml
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄêÈÎÇä
¡ÚRestaurant / GEA 0053¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡Û
GEA0053¥·¥§¥Õ Â¼·Á¼ù¤È¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ëÊý¡¹¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó´ë²è¤ò·îÂØ¤ï¤ê¤Ç³«ºÅ¡£¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥«¥Õ¥§¡¢¥¹¥¤ー¥Ä¤«¤éÀ¸»º¼Ô¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤«¤é¿©¤òÄÌ¤¸¤ÆGEA¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò´ë²è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£6·î27Æü(¶â)¡¡ Restaurant Pas Mal (¥ì¥¹¥È¥é¥ó ¥Ñ¥Þ¥ë)
ÆÈÁÏÅª¤ÊÎÁÍý¤Ç¹ñÆâ³°¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡ÖPas Mal ¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥Ç¥£¥Êー¡£¡ÎÎÁÍý \12,000+ÀÇ¡¡¥É¥ê¥ó¥¯¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°\8,000+ÀÇ¡¡OPEN 6:30 pm / START 7:00 pm¡Ï
About ¡ÈPas Mal¡É-
2025Ç¯3·î¤Ë22¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿»³·Á¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Õ¥ì¥ó¥Á¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡£ÃÏ»ºÃÏ¾Ã¤Ø¤Î¹´¤ê¡¢ÃÏ¸µ»³·Á¤Î¿©ºà¤ÇÅÁÅý¤È³×¿·¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¿©¤ÎÀ¤³¦¡¢°Û¤Ê¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥·¥§¥Õ¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¢££··î13Æü(Æü)¡¡Çß²ÖÆ²
º´Æ£Âç¼ù¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨ ¤ò¤ª·Þ¤¨¤·GEA¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥«¥Õ¥§¥¿¥¤¥à¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£
About ¡ÈÇß²ÖÆ²¡É -
»³·Á¸©/ÊÆÂô»Ô¤Ç100Ç¯Â³¤¯Ï·ÊÞ²Û»ÒÅ¹¡£ÄêÈÖ¤Î¥±ー¥¤«¤é¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥±ー¥¡¢¼«Ëý¤Î¾Æ¤²Û»ÒÅù¡¢Éý¹¤¤ÍÎ²Û»Ò¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã8·î°Ê¹ß¤Î½ÐÅ¹¥ê¥¹¥È¡ä
¡¦ella coffee&¡Ê¥¨¥é¥³ー¥Òー¥¢¥ó¥É¡Ë/ »³·Á¸©»³·Á»Ô
¡¦COZAB GELATO¡Ê¥³¥¶¥Ö¥¸¥§¥éー¥È¡Ë/»³·Á¸©Å·Æ¸»Ô
¡¦¾Æ²Û»Ò¤ä¤É¤«¤ê / »³·Á¸©»³·Á»Ô
¡¦¤¢¤ê¤µ¤ó¤¯¤À¤â¤ÎÈª / »³·Á¸©´¨²Ï¹¾»Ô
¡¦¤ªÆü¤µ¤ÞÇÀ±à / »³·Á¸©´¨²Ï¹¾»Ô
¡¦Bubula.¡Ê¥Ö¥Ö¥é¡Ë/ »³·Á¸©»³·Á»Ô
¡¦¥È¥È¥Þ¥Ó / »³·Á¸©ºÇ¾åÄ®
¡¦¥½¥Î¥¤¥½¥Î / »³·Á¸©»³·Á»Ô
¢¨ÆüÄø¡¦¾ÜºÙ·è¤Þ¤ê¼¡ÂèInstagram¤Ë¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
GEA Instagram¡§https://www.instagram.com/___gea___/
²ñ¼Ò³µÍ×
¡Úº´Æ£Á¡°Ý³ô¼°²ñ¼Ò¡Û
ÀßÎ©¡§1932Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ7Ç¯¡Ë
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§º´Æ£ Àµ¼ù
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§»³·Á¸©´¨²Ï¹¾»Ô¸µÄ®1-19-1
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Á¡°ÝÀ½ÉÊ¤Î´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä
¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡§Sato-S2³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ê¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡¢Ä¾±ÄÅ¹¤Î±¿±Ä¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Î±¿±Ä¡Ë
HP¡§https://satoseni.com/