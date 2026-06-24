◆米大リーグ ツインズ３―１２ドジャース（２３日、米ミネソタ州ミネアポリス＝ターゲットフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２３日（日本時間２４日）、敵地・ツインズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。悪天候で予定より２８分遅れで試合が始まった中、４回に決勝犠飛を放つなど３打数無安打も１打点１四球でチームの２連勝に貢献した。６点リードに広がった９回には代打が送られて途中交代。スタメンでは唯一ヒットが出なかった。

２４日（同２５日）の同戦では投手として中６日で先発予定。この日の試合前取材でロバーツ監督は大谷がリアル二刀流で出場する見込みであることを明かした。投打同時出場は１０日（同１１日）の敵地・パイレーツ戦以来、２登板ぶりとなる。前回登板の１７日（同１８日）の本拠地・レイズ戦では投手専念だったが、６回にまさかの代打出場。９年目で新たな扉を開いていた。

大谷は登板２日前の２２日（同２３日）の試合前にブルペン入り。約３０球を投げ込んだ。直近２登板の調整は、移動日の関係や左膝の炎症が起きたことなどが影響し、ともに登板前日のブルペン入りになるイレギュラーなものになっていたが、今回は基本の２日前に立ち返った。この日の試合前は大粒の雨が降っていた影響もあって屋外での練習を実施しなかった。

大谷は１９日（同２０日）の試合を“父親休暇”で欠場。日付が２０日に変わった直後にインスタグラムで第２子が誕生したと報告した。２５年４月に第１子となる長女が生まれた時とは違って「父親リスト」に入ることなく、欠場わずか１試合で２０日（同２１日）に復帰した。投手としては２児のパパとして初めて上がるマウンドで８勝目を狙う。