「彼がいることで日本の攻撃は予測不能」日本の対戦国スウェーデンのメディアが警戒する森保J選手は？「守備的な欧州のチームを崩す力を持っている」【W杯】
森保一監督が率いる日本代表は、現地６月20日に開催された北中米ワールドカップのグループステージ（Ｆ組）第２節でチュニジア代表と対戦。４−０で完勝した。
開始４分に鎌田大地のゴールで先制した日本は、31分に上田綺世のミドル弾で追加点を奪い、２点リードで前半を終える。後半に入ってもゲームの主導権を握り、69分に伊東純也が３点目を奪えば、84分には上田が自身この日２点目となるダメ押しゴールを決めた。
25日にはGS第３戦・スウェーデン代表戦を控えるなか、スウェーデンのメディア『DAGENS NYHETER.』が森保ジャパンに言及。「日本はワールドカップ前に、深刻な負傷者続出に見舞われた。しかしチュニジア戦で示したように、彼らは依然として強力なチームだ」とし、日本の警戒すべき選手３人を挙げている。
堂安律
「クラブでも代表でも攻撃の要として確固たる地位を築いている。右サイドから左足で切り込む攻撃的ミッドフィルダーで、スウェーデンのような守備的なヨーロッパのチームを崩す力を持っている。１対１の状況では止めにくい。彼がいることで日本代表の最終局面は予測不能になる」
前田大然
「シーズン終盤に驚異的な好調ぶりを見せたセルティックの選手だ。１月から４月にかけて17試合に出場したが、１ゴールも決められなかった。しかしその後７試合で９ゴール。セルティックを二冠へと導いた。彼はその驚異的なスピードとたゆまぬ運動量で知られている」
上田綺世
「オランダリーグの強豪フェイエノールトで着実に実力を伸ばし、昨シーズンは25ゴールを挙げてリーグ得点王に輝いた。また10月のブラジル戦では決勝ゴールを決めて日本代表に歴史的な勝利をもたらした。チュニジア戦では２ゴール・１アシストを記録し、その実力を存分に発揮した」
日本対スウェーデンの一戦は日本時間で26日の８時キックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点・寸評を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番
開始４分に鎌田大地のゴールで先制した日本は、31分に上田綺世のミドル弾で追加点を奪い、２点リードで前半を終える。後半に入ってもゲームの主導権を握り、69分に伊東純也が３点目を奪えば、84分には上田が自身この日２点目となるダメ押しゴールを決めた。
堂安律
「クラブでも代表でも攻撃の要として確固たる地位を築いている。右サイドから左足で切り込む攻撃的ミッドフィルダーで、スウェーデンのような守備的なヨーロッパのチームを崩す力を持っている。１対１の状況では止めにくい。彼がいることで日本代表の最終局面は予測不能になる」
前田大然
「シーズン終盤に驚異的な好調ぶりを見せたセルティックの選手だ。１月から４月にかけて17試合に出場したが、１ゴールも決められなかった。しかしその後７試合で９ゴール。セルティックを二冠へと導いた。彼はその驚異的なスピードとたゆまぬ運動量で知られている」
上田綺世
「オランダリーグの強豪フェイエノールトで着実に実力を伸ばし、昨シーズンは25ゴールを挙げてリーグ得点王に輝いた。また10月のブラジル戦では決勝ゴールを決めて日本代表に歴史的な勝利をもたらした。チュニジア戦では２ゴール・１アシストを記録し、その実力を存分に発揮した」
日本対スウェーデンの一戦は日本時間で26日の８時キックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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