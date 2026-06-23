ハーランドがまたも２得点！ セネガルは終盤に１点差に詰め寄るも...ノルウェーが３−２で競り勝つ 【Ｗ杯】
北中米ワールドカップで現地６月22日、グループステージＩ組の第２節が開催。ノルウェー代表対セネガル代表の一戦が、ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアムで行なわれた。
キックオフ直後にノルウェーが立て続けにCKを取れば、セネガルはシンプルかつスピーディなサイドアタックを繰り出すなど、両チームとも立ち上がりから相手ゴールに果敢に迫る。
13分にノルウェーにアクシデント。何らかのトラブルがあったか、リエルソンが途中交代。悔しそうな表情でピッチを後にする。代わってペデルセンが投入される。
ハイドレーションブレイクの前後で、セネガルがペースを掴み始める。27分にはジャクソンが惜しいシュートを放つ。
一方のノルウェーは、マイボールにしてもセネガルの組織的な守備の前に攻めあぐねる。頼みのハーランドにも、効果的なパスが入らない。
それでも37分に、ハーランドのお膳立てでウーデゴーにビッグチャンスが訪れる。至近距離のシュートはGKのＥ・メンディの好守に阻まれたが、これで勢いが出てきたノルウェーが43分に先制点を奪う。
スコアラーは、途中出場のペデルセン。相手DFの中途半端なクリアを拾うと、そのまま持ち運び、力強い一撃をねじ込んだ。
前半の終了間際には、ハーランドが連続でビッグチャンスをモノにできず。試合はノルウェーの１点リードで折り返す。
迎えた後半、ノルウェーがさっそくスコアボードを動かす。48分、カウンターからウーデゴーのラストパスに反応したハーランドが、自慢の左足で鋭いシュートを突き刺した。背番号９は、２得点した初戦のイラク戦（４−１）に続くゴールで、２戦連発だ。
53分にはセネガルが１点を返す。中央からの崩しで、最後はＩ・サールが倒れ込みながらゴールに流し込んだ。
その５分後、ノルウェーが突き放す。決めたのは、またもハーランドだ。ベルグのクロスに、今度は右足で合わせてネットを揺らした。
90＋３分に、セネガルはＩ・サールのこの日、２点目で１点差に詰め寄るも、反撃もここまで。ノルウェーが３−２で逃げ切った。
ノルウェーはこれで連勝を飾り、初戦でフランスに１−３で敗れているセネガルは連敗となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】左右両足で！ 図抜けた決定力！ ハーランドがまたも２発
キックオフ直後にノルウェーが立て続けにCKを取れば、セネガルはシンプルかつスピーディなサイドアタックを繰り出すなど、両チームとも立ち上がりから相手ゴールに果敢に迫る。
13分にノルウェーにアクシデント。何らかのトラブルがあったか、リエルソンが途中交代。悔しそうな表情でピッチを後にする。代わってペデルセンが投入される。
一方のノルウェーは、マイボールにしてもセネガルの組織的な守備の前に攻めあぐねる。頼みのハーランドにも、効果的なパスが入らない。
それでも37分に、ハーランドのお膳立てでウーデゴーにビッグチャンスが訪れる。至近距離のシュートはGKのＥ・メンディの好守に阻まれたが、これで勢いが出てきたノルウェーが43分に先制点を奪う。
スコアラーは、途中出場のペデルセン。相手DFの中途半端なクリアを拾うと、そのまま持ち運び、力強い一撃をねじ込んだ。
前半の終了間際には、ハーランドが連続でビッグチャンスをモノにできず。試合はノルウェーの１点リードで折り返す。
迎えた後半、ノルウェーがさっそくスコアボードを動かす。48分、カウンターからウーデゴーのラストパスに反応したハーランドが、自慢の左足で鋭いシュートを突き刺した。背番号９は、２得点した初戦のイラク戦（４−１）に続くゴールで、２戦連発だ。
53分にはセネガルが１点を返す。中央からの崩しで、最後はＩ・サールが倒れ込みながらゴールに流し込んだ。
その５分後、ノルウェーが突き放す。決めたのは、またもハーランドだ。ベルグのクロスに、今度は右足で合わせてネットを揺らした。
90＋３分に、セネガルはＩ・サールのこの日、２点目で１点差に詰め寄るも、反撃もここまで。ノルウェーが３−２で逃げ切った。
ノルウェーはこれで連勝を飾り、初戦でフランスに１−３で敗れているセネガルは連敗となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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