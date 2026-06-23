大切な日をお祝い！アニバーサリープレート付きの東京ホテルビュッフェ3選。誕生日や記念日のサプライズに
◆大切な日をお祝い！アニバーサリープレート付きの東京ホテルビュッフェ3選。誕生日や記念日のサプライズに
画像：シェフズライブキッチン／ホテルインターコンチネンタル東京ベイ
誕生日や記念日にビュッフェを探している方におすすめ！ お祝いのメッセージやデザートプレートで特別なサプライズがかなう、東京のホテルビュッフェを3つご紹介。
ローストビーフや握り寿司、ライブキッチンで仕上げるできたての美食はもちろん、乾杯を華やかに彩るスパークリングワイン付きのビュッフェも要チェック。大切な人のとびきりの笑顔が見られる、忘れられないひとときを計画してみて。
この記事の要約レポート
・アニバーサリープレートでお祝いできる、誕生日や記念日におすすめの東京のホテルビュッフェを厳選
・シェフズライブキッチン／ホテルインターコンチネンタル東京ベイ：メッセージプレートとブルースパークリングワイン付き。握り寿司やローストビーフなど、シーフードと肉料理が揃うビュッフェ
・スーパーダイニング「リラッサ」／東京ドームホテル：モンブラン風のいちごデザートにメッセージを入れたプレート付き。シェフのスペシャリテが揃う、開業26周年記念ビュッフェ
・SLOPESIDEDINERZAKURO／グランドプリンスホテル新高輪：パティシエ特製の季節のアニバーサリープレート付き。シグネチャーのローストビーフなどスタイリッシュな空間で
◆シェフズ ライブ キッチン／ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ（竹芝）
東京湾を一望。握り寿司やローストビーフのビュッフェと、メッセージプレートでお祝い
竹芝駅直結でアクセス抜群、ホテル インターコンチネンタル 東京ベイの「シェフズ ライブ キッチン」。レインボーブリッジや東京湾の絶景が一望できる店内は、足を踏み入れた瞬間から非日常感を味わえる空間。
7月から開催されるのは「シーフード＆ミート Meets ハーゲンダッツ ディナーブッフェ」。握り寿司やうなぎの炊き込みご飯といった多彩なシーフード料理、国産牛のローストビーフやBBQスペアリブなどの肉料理がずらり。さらに、ハーゲンダッツ アイスクリーム3種の食べ放題や、フレッシュメロンもラインナップ。
お祝いにぴったりな、メッセージを添えたアニバーサリープレートと乾杯を飾るブルースパークリングワイン付きも！ ロマンティックな海の景色を眺めながら、忘れられない1日をかなえて。
シーフード＆ミート Meets ハーゲンダッツ ディナーブッフェ+青い泡乾杯酒+記念日プレート
店舗名：シェフズ ライブ キッチン／ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ
住所：東京都港区海岸1丁目16-2 ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ 3F
提供期間：2026/7/1（水）〜8/31（月）
料金：
大人 平日9,867円〜／土日祝11,258円〜、お子様（4〜12歳）平日4,175円／土日祝4,554円、幼児（0〜3歳）無料
※税・サ込
◆スーパーダイニング「リラッサ」／東京ドームホテル（水道橋）
東京ドームシティを臨む広々空間。7人のシェフ監修のビュッフェといちごデザートのプレートでサプライズ
水道橋駅や後楽園駅からすぐの東京ドームホテル3階にある「スーパーダイニング『リラッサ』」。大きな窓の目の前には東京ドームやアトラクションが広がり、リゾート感あふれる開放的な雰囲気が居心地のよい空間。
7月31日までの期間、ホテル開業26周年を記念したアニバーサリーフェアを開催中。7人のシェフが監修したメニューは、国産牛のローストビーフ、はちみつと黒コショウがアクセントのの牛タン料理など、こだわりが詰まったスペシャリテが盛りだくさん。
記念日などの特別な日には、メッセージ入りのデザートプレート付きを選ぶのがおすすめ。モンブラン風に仕立てられたいちごのデザートは見た目もかわいらしく、思わず笑顔になること間違いなし。豊富なソフトドリンクバーに加え、スパークリングワインが1人1杯付いているので、華やかに乾杯できるのもうれしい。
【ランチ★26周年ブッフェ】+乾杯ドリンク+アニバーサリープレート
店舗名：スーパーダイニング「リラッサ」／東京ドームホテル
住所：東京都文京区後楽1丁目3-61 東京ドームホテル 3F
提供期間：〜2026/7/31（金）
料金：大人 平日6,720円／土日祝7,390円、小学生 平日2,150円／土日祝2,350円、未就学児（4歳〜）平日1,000円／土日祝1,100円、幼児（0〜3歳）無料
※税・サ込
◆SLOPE SIDE DINER ZAKURO／グランドプリンスホテル新高輪（品川）
スタイリッシュな空間で。時間無制限の極上ビュッフェとパティシエ特製プレートで上質な記念日を
品川駅から歩いてすぐ、グランドプリンスホテル新高輪にある「ブッフェ＆カフェ スロープサイドダイナーザクロ」。緑豊かな柘榴坂に面したスタイリッシュな空間で、高級感あふれるビュッフェが楽しめる。
低温でじっくり焼き上げたシグネチャーメニューのローストビーフをはじめ、ソフトシェルシュリンプや帆立貝の網焼き、職人が目の前で握ってくれるお寿司や、国産牛のすき焼きまで、目移りしてしまうほど贅沢なお料理を好きなだけ。
パティシエ特製の季節のアニバーサリープレートと乾杯スパークリングワイン付きなら、サプライズのお祝いにぴったり！ 和をモチーフにしたモダンな雰囲気の店内は、大切な人と落ち着いて特別な日を過ごしたい方におすすめ。
【時間無制限】ローストビーフや握り寿司など楽しめるブッフェ+乾杯スパークリング+アニバーサリープレート
店舗名：ブッフェ＆カフェ スロープサイドダイナーザクロ／グランドプリンスホテル新高輪
住所：東京都港区高輪3-13-1 グランドプリンスホテル新高輪B1F
提供期間：通年
料金：大人9,800円、幼児（0〜2歳）無料
※税・サ込
画像：シェフズライブキッチン／ホテルインターコンチネンタル東京ベイ
誕生日や記念日にビュッフェを探している方におすすめ！ お祝いのメッセージやデザートプレートで特別なサプライズがかなう、東京のホテルビュッフェを3つご紹介。
ローストビーフや握り寿司、ライブキッチンで仕上げるできたての美食はもちろん、乾杯を華やかに彩るスパークリングワイン付きのビュッフェも要チェック。大切な人のとびきりの笑顔が見られる、忘れられないひとときを計画してみて。
・アニバーサリープレートでお祝いできる、誕生日や記念日におすすめの東京のホテルビュッフェを厳選
・シェフズライブキッチン／ホテルインターコンチネンタル東京ベイ：メッセージプレートとブルースパークリングワイン付き。握り寿司やローストビーフなど、シーフードと肉料理が揃うビュッフェ
・スーパーダイニング「リラッサ」／東京ドームホテル：モンブラン風のいちごデザートにメッセージを入れたプレート付き。シェフのスペシャリテが揃う、開業26周年記念ビュッフェ
・SLOPESIDEDINERZAKURO／グランドプリンスホテル新高輪：パティシエ特製の季節のアニバーサリープレート付き。シグネチャーのローストビーフなどスタイリッシュな空間で
◆シェフズ ライブ キッチン／ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ（竹芝）
東京湾を一望。握り寿司やローストビーフのビュッフェと、メッセージプレートでお祝い
竹芝駅直結でアクセス抜群、ホテル インターコンチネンタル 東京ベイの「シェフズ ライブ キッチン」。レインボーブリッジや東京湾の絶景が一望できる店内は、足を踏み入れた瞬間から非日常感を味わえる空間。
7月から開催されるのは「シーフード＆ミート Meets ハーゲンダッツ ディナーブッフェ」。握り寿司やうなぎの炊き込みご飯といった多彩なシーフード料理、国産牛のローストビーフやBBQスペアリブなどの肉料理がずらり。さらに、ハーゲンダッツ アイスクリーム3種の食べ放題や、フレッシュメロンもラインナップ。
お祝いにぴったりな、メッセージを添えたアニバーサリープレートと乾杯を飾るブルースパークリングワイン付きも！ ロマンティックな海の景色を眺めながら、忘れられない1日をかなえて。
シーフード＆ミート Meets ハーゲンダッツ ディナーブッフェ+青い泡乾杯酒+記念日プレート
店舗名：シェフズ ライブ キッチン／ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ
住所：東京都港区海岸1丁目16-2 ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ 3F
提供期間：2026/7/1（水）〜8/31（月）
料金：
大人 平日9,867円〜／土日祝11,258円〜、お子様（4〜12歳）平日4,175円／土日祝4,554円、幼児（0〜3歳）無料
※税・サ込
◆スーパーダイニング「リラッサ」／東京ドームホテル（水道橋）
東京ドームシティを臨む広々空間。7人のシェフ監修のビュッフェといちごデザートのプレートでサプライズ
水道橋駅や後楽園駅からすぐの東京ドームホテル3階にある「スーパーダイニング『リラッサ』」。大きな窓の目の前には東京ドームやアトラクションが広がり、リゾート感あふれる開放的な雰囲気が居心地のよい空間。
7月31日までの期間、ホテル開業26周年を記念したアニバーサリーフェアを開催中。7人のシェフが監修したメニューは、国産牛のローストビーフ、はちみつと黒コショウがアクセントのの牛タン料理など、こだわりが詰まったスペシャリテが盛りだくさん。
記念日などの特別な日には、メッセージ入りのデザートプレート付きを選ぶのがおすすめ。モンブラン風に仕立てられたいちごのデザートは見た目もかわいらしく、思わず笑顔になること間違いなし。豊富なソフトドリンクバーに加え、スパークリングワインが1人1杯付いているので、華やかに乾杯できるのもうれしい。
【ランチ★26周年ブッフェ】+乾杯ドリンク+アニバーサリープレート
店舗名：スーパーダイニング「リラッサ」／東京ドームホテル
住所：東京都文京区後楽1丁目3-61 東京ドームホテル 3F
提供期間：〜2026/7/31（金）
料金：大人 平日6,720円／土日祝7,390円、小学生 平日2,150円／土日祝2,350円、未就学児（4歳〜）平日1,000円／土日祝1,100円、幼児（0〜3歳）無料
※税・サ込
◆SLOPE SIDE DINER ZAKURO／グランドプリンスホテル新高輪（品川）
スタイリッシュな空間で。時間無制限の極上ビュッフェとパティシエ特製プレートで上質な記念日を
品川駅から歩いてすぐ、グランドプリンスホテル新高輪にある「ブッフェ＆カフェ スロープサイドダイナーザクロ」。緑豊かな柘榴坂に面したスタイリッシュな空間で、高級感あふれるビュッフェが楽しめる。
低温でじっくり焼き上げたシグネチャーメニューのローストビーフをはじめ、ソフトシェルシュリンプや帆立貝の網焼き、職人が目の前で握ってくれるお寿司や、国産牛のすき焼きまで、目移りしてしまうほど贅沢なお料理を好きなだけ。
パティシエ特製の季節のアニバーサリープレートと乾杯スパークリングワイン付きなら、サプライズのお祝いにぴったり！ 和をモチーフにしたモダンな雰囲気の店内は、大切な人と落ち着いて特別な日を過ごしたい方におすすめ。
【時間無制限】ローストビーフや握り寿司など楽しめるブッフェ+乾杯スパークリング+アニバーサリープレート
店舗名：ブッフェ＆カフェ スロープサイドダイナーザクロ／グランドプリンスホテル新高輪
住所：東京都港区高輪3-13-1 グランドプリンスホテル新高輪B1F
提供期間：通年
料金：大人9,800円、幼児（0〜2歳）無料
※税・サ込