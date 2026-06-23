ファン・ダイク、最終節で日本と対戦するスウェーデンに警告「非常に厳しい戦いが待ち受けている。それは間違いない」
オランダ代表は現地時間20日に行われたグループF第2節でスウェーデン代表に5-1の快勝。キャプテンを務めるDFフィルヒル・ファン・ダイクは、最終節で日本と対戦するスウェーデンに対して「厳しい戦いが待ち受けている」と警告した。スウェーデン『Dagens Nyheter』『Aftonbladet』などが伝えている。
14日の初戦で日本と2-2で引き分けたオランダ。迎えた第2節スウェーデン戦ではゴールラッシュを披露する。前半5分にFWブライアン・ブロビーの得点で先制すると、17分にブロビー、後半2分と9分にFWコーディ・ガクポ、44分にFWクリセンシオ・サマーフィルがネットを揺らし、5-1の快勝を収めた。
快勝後、ファン・ダイクは「スウェーデンは日本よりも積極的にプレッシャーをかけてきたが、日本は非常に規律正しく、中盤の守備も非常にコンパクトで堅固だった」と語ると、「だから、スウェーデンには非常に、非常に厳しい戦いが待ち受けているだろうね。それは間違いない」と続けている。
「結果がすべてを物語っているよ。日本が多くの強豪国を相手にどのような戦いぶりを見せ、勝利を収めてきたかを見れば明らかだ」
そして、スウェーデンMFイェスパー・カールストロームもファン・ダイクの主張を受け、「それは以前から分かっている」と話した。「オランダが日本を手強い相手だと考えていたのも当然だと思う。我々はその試合に向け、万全の準備を整え、全力を尽くすしかない。自信を持ち、ポジティブな気持ちで試合に臨む必要がある」。
スウェーデンと日本が激突する最終節は現地時間25日に行われる。
14日の初戦で日本と2-2で引き分けたオランダ。迎えた第2節スウェーデン戦ではゴールラッシュを披露する。前半5分にFWブライアン・ブロビーの得点で先制すると、17分にブロビー、後半2分と9分にFWコーディ・ガクポ、44分にFWクリセンシオ・サマーフィルがネットを揺らし、5-1の快勝を収めた。
「結果がすべてを物語っているよ。日本が多くの強豪国を相手にどのような戦いぶりを見せ、勝利を収めてきたかを見れば明らかだ」
そして、スウェーデンMFイェスパー・カールストロームもファン・ダイクの主張を受け、「それは以前から分かっている」と話した。「オランダが日本を手強い相手だと考えていたのも当然だと思う。我々はその試合に向け、万全の準備を整え、全力を尽くすしかない。自信を持ち、ポジティブな気持ちで試合に臨む必要がある」。
スウェーデンと日本が激突する最終節は現地時間25日に行われる。