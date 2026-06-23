├メッシが3大会連続でPK失敗…W杯での成功率は4/7

└メッシがW杯歴代最多ゴール記録を更新!! PK失敗から約30分後、通算17得点目となる先制弾

【北中米W杯グループリーグ第2節】(ダラス)アルゼンチン 2-0(前半1-0)オーストリア<得点者>[ア]リオネル・メッシ2(38分、90分+5)<警告>[ア]ファクンド・メディナ(76分)、レアンドロ・パレデス(90分+2)[オ]シュテファン・ポッシュ(40分)、コンラッド・ライマー(76分)観衆:70,649人