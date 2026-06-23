アルゼンチンvsオーストリア 試合記録
【北中米W杯グループリーグ第2節】(ダラス)
アルゼンチン 2-0(前半1-0)オーストリア
<得点者>
[ア]リオネル・メッシ2(38分、90分+5)
<警告>
[ア]ファクンド・メディナ(76分)、レアンドロ・パレデス(90分+2)
[オ]シュテファン・ポッシュ(40分)、コンラッド・ライマー(76分)
観衆:70,649人
├マラドーナの神の手&5人抜きからちょうど40年…メッシが2発でW杯最多得点記録を更新したアルゼンチン、GL突破確定!!
├メッシが3大会連続でPK失敗…W杯での成功率は4/7
└メッシがW杯歴代最多ゴール記録を更新!! PK失敗から約30分後、通算17得点目となる先制弾
アルゼンチン 2-0(前半1-0)オーストリア
<得点者>
[ア]リオネル・メッシ2(38分、90分+5)
<警告>
[ア]ファクンド・メディナ(76分)、レアンドロ・パレデス(90分+2)
[オ]シュテファン・ポッシュ(40分)、コンラッド・ライマー(76分)
観衆:70,649人
├マラドーナの神の手&5人抜きからちょうど40年…メッシが2発でW杯最多得点記録を更新したアルゼンチン、GL突破確定!!
├メッシが3大会連続でPK失敗…W杯での成功率は4/7
└メッシがW杯歴代最多ゴール記録を更新!! PK失敗から約30分後、通算17得点目となる先制弾