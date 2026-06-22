＜会話できない旦那＞「話が長い」「だから何？」と否定される。もう会話したくない…離婚かな？
もともとは他人同士の夫婦。普段の会話や相手を思いやる行動を積み重ねることで絆や信頼、愛情は深まるものなのでしょう。しかし、「旦那と会話したくもない！」となってしまうママもいるのではないでしょうか。先日ママスタコミュニティに寄せられたのは、旦那さんとの会話に悩むママからのこんな投稿です。
『旦那と会話すると、全然長くないのに「話が長い、その話終わり！」と言われる。何気ない会話をしても「だから何？」という返事。こんな人と会話するのに疲れてしまい、話をしたくなくなってきた。私は旦那のどうでもいい話に乗ってあげているのに。だから「もう話しかけないわ！」と言ってやった。私がどうでもいい話しかしないから悪いの？ それとも旦那の配慮が足りない？ なんか疲れてきた。子どもたちが小さい頃一切面倒を見てくれなかったこと、家事も手伝ってくれなかったこと、風俗で遊んでいたこと、全てがフラッシュバックしてきてイライラが止まらない』
夫婦関係が冷めているのかも
『冷めた旦那だね。夫婦には何気ない会話が大事だと思う』
『何気ない日常会話の積み重ねが幸せだったりするのにね』
『そんな旦那だったら、必要最低限の会話しかしたくないな』
『話を聞いてくれない旦那さんで、家事も手伝ってくれないんだね。あなたは悪くないよ』
子ども関連のことで情報共有をしたり、将来や家計について話し合ったりするのも夫婦ですが、日常会話や些細な冗談などを言い合うことで、小さな幸せを感じることができるのも夫婦なのかもしれませんね。そのような夫婦の会話を大事にしているからこそ、投稿者さんの夫婦関係が冷めているような印象を受けたママたちがいました。
ただ旦那さんが家事育児に協力的ではなかったことや女遊びをしてきたことなどを踏まえると、「そもそも旦那に問題があるのでは？」、「そんな旦那なら話しかけたくなくなる」という意見もあります。投稿者さんがイライラする気持ちに寄り添う声も届いています。
旦那さんの興味を引く話題を話してみては？
『「長い」は、なかなか結論にたどり着かないときに言われるんじゃないかな』
『旦那の興味対象ではなかったら、「だから何？」となるんじゃないかな』
『男は自分の話は聞いてほしいくせに女の話はどうでもいいんだから、返事に期待しないほうがいいよ』
旦那さんが投稿者さんの話を「長い」と一刀両断したり、「だから何？」とつまらなさそうな反応をしたりするのは、投稿者さんの話し方が関係するのかもしれません。旦那さんはだらだらと雑談したりオチのない話が苦手だったりするため、投稿者さんの話を最後まで聞いたとしても、結論が曖昧では嫌なのかもしれません。投稿者さんには話し方を改善する余地があるとして、もっと簡潔に話をまとめたり旦那さんの興味のありそうな話を振ったりすることをおすすめしているママもいました。
お互い遠慮がなくなっている。家庭内別居や離婚の可能性も
『旦那さんも投稿者さんも、相手に対して遠慮がなくなっているのよ。恋人のときは文句も言わず聞いてあげていたから、そのときと同じように旦那さんは「俺の話題＝妻も聞きたがってる」と話を始める。投稿者さんは旦那さんに話をするけれど、妻の話は長いだけでつまらないとなるのよね』
『うちも会話していたつもりが、ただ私が話しかけているだけだと気がついた。何も話すことがないと思ったら、どんどん距離ができて家庭内別居中です』
『何気ない会話こそ大切だと思うよ。その中にその人の今の思考や好き嫌い、人間性など全てのものがあるんだから。何気ない会話にこそ、自然と寄り添い合う感覚が生まれるのだと思う』
長く夫婦でいるとお互いに遠慮がなくなり、会話そのものを楽しもうという気がなくなることも、今回のような不和の要因かもしれません。恋人だった頃は、お互いのことをより深く知るために、いろいろなことを質問したり相手の言葉にしっかりと耳を傾けたりしていたのではないでしょうか。かつては、そのような新鮮な思いで会話をしていたものの、夫婦生活が長くなると相手の「話したい気持ち」に寄り添うことを忘れてしまうのかもしれません。
逆に「こちらの話なら、どんなにつまらなくても聞いてくれるだろう」という慢心が生まれることもあるでしょう。自分には興味がない長い話を聞きたくない旦那さんと、些細な雑談でも聞いてほしい投稿者さんが、ミスマッチを起こしているともいえそうですね。
こうした日常会話がなくなれば、心が離れていくことも考えられます。実際に投稿者さんと同じような状況だったママは、現在家庭内別居をしているとのこと。もし投稿者さんに、旦那さんとの関係を改善したい気持ちがあるならば、旦那さんが興味を持ちそうな話や起承転結がある簡潔な話をしてみたり、旦那さんに「もっと話を聞いてほしい」と素直にお願いしたりするのも大切かもしれませんね。
文・AKI 編集・こもも