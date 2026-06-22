北海道旭川市で起きた女子高生の転落死事件の裁判で、殺害した罪に問われた女に旭川地裁は懲役27年を言い渡しました。判決の途中、法廷に男が侵入して暴れたため、裁判は一時、休廷しました。

田中結花 裁判長

「被告人を懲役27年と処する」

両親が法廷で見守る中、軽くうなずきながら判決を聞く内田梨瑚被告（23）。

事件の発生はおととし4月。当時17歳の女子高校生が、内田被告が写った画像をSNSに無断で投稿したことに因縁をつけたことがきっかけでした。

内田被告は女子高校生を車で連れ回して監禁したうえ、服を脱がせて撮影し、暴行。旭川市郊外の神居大橋の欄干に座らせ、「死ねや」「落ちろ」などと言って川に転落させ、殺害した罪などに問われています。

検察側は、女子高校生を精神的・肉体的に極限まで追い込み、転落させた一連の行為そのものが殺人の実行行為にあたるとして、懲役27年を求刑しました。

一方、内田被告は…

内田被告

「殺意は全くありません。橋から落下させてもいません」

女子高校生は内田被告が橋の上から立ち去った後に転落し、殺すつもりはなかったと殺人などを否認しています。

裁判では、内田被告と共謀し、既に懲役23年が確定している共謀した受刑者の女（21・事件当時19）がこう証言しました。

受刑者の女（当時19）

「（内田被告が）『自分で落ちろ、早く死ね』などと言っていたので殺意はあったと思います。梨瑚さんの調書はでたらめで、最初から最後まですべてうそです。被害者は自分で落ちてなんかいません」

この証言に対し、内田被告は…

内田被告

「私が“殺意”で争っていて、腹立たしいのかなと思いました。2人が同じ行動をして、同じ場面を見ているのに、“私と考えが違うはずない”と思っていると思います」

被告と共犯者の主張が真っ向から対立する中、迎えたきょうの判決。旭川地裁の田中結花裁判長は、「被害者が橋から落ちるしかないという精神状態に追い込んだことは殺人の実行行為と認められる」として懲役27年を言い渡しました。

一方、判決文の読み上げ途中、法廷内に男が侵入。「この判決じゃ報われねえぞ」「死刑だろ」と叫び暴れたため、裁判所職員に取り押さえられました。

暴れる男を目撃した傍聴人

「最終的に周りの方が押さえつけていて、窓際のほうに押しやられているような感じだった」

その後、男は駆けつけた警察官に連行されました。

裁判は、40分ほどの休廷の後、午後4時すぎに終わりました。