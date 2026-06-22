SUPER★DRAGONの新曲「After the summer night」が、7月25日にフジテレビ本社屋にて開催されるリアルイベント『お台場ファンライジング』のテーマソングに決定した。

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本楽曲は、7月15日にリリースされるニューシングル『Call Me Asap / NUMBER』の収録曲。SUPER★DRAGONの飯島 颯は、「お台場の夏イベントは僕も小さい頃に遊びに来て、楽しんだ夏の思い出もたくさんあるので、テーマソングという形で携わらせていただくのはすごく光栄です。」とコメントしている。

また、ジャン海渡は楽曲について「夏っぽい曲が作りたいということで、サマーチューンだけど体が自然に乗れるようなさわやかさとアグレシッブさの共存があり、夏にぴったりな曲だと思います。」と語っている。

なお、本イベントのチケットは7月24日まで前売料金で発売中だ。

＜SUPER★DRAGON コメント＞

■飯島 颯

お台場の夏イベントは僕も小さい頃に遊びに来て、楽しんだ夏の思い出もたくさんあるので、テーマソングという形で携わらせていただくのはすごく光栄です。ジャンがプロデュースに関わった楽曲が多くの皆さんに聴いていただけるのは楽しみです。

■ジャン海渡

夏っぽい曲が作りたいということで、サマーチューンだけど体が自然に乗れるようなさわやかさとアグレシッブさの共存があり、夏にぴったりな曲だと思います。（イベントの）30日間を盛り上げていきたいと思います。

（文＝リアルサウンド編集部）