サーティワン アイスクリームは、6月23日（火）から「ハッピーフレンズ アンパンマン／ばいきんまん」（560円）を発売する。

「ハッピーフレンズ アンパンマン／ばいきんまん」発売

好きなアイスクリームがホイップクリームやカラースプレー、チョコレートのトッピングでキャラクターに変身する「ハッピーフレンズ」シリーズに、「アンパンマン」と「ばいきんまん」の2種類が新たに加わる。

キッズサイズのアイスクリームを1個を選ぶと、上にアンパンマンまたはばいきんまんの顔を大きくデザインしたチョコレートがトッピングされ、ホイップクリームにはカラフルなカラースプレーが散りばめられる。

「ハッピーフレンズ アンパンマン／ばいきんまん」（560円）

オリジナルのシールスリーブも付属しており、青空と虹を背景にアンパンマンたちがサーティワンの人気アイスクリームを持って大集合したデザインとなっている。なくなり次第終了。

オリジナルのシールスリーブ

同シリーズでは「ハッピーフレンズ うさぎ／パンダ／きょうりゅう」（450円）も販売中。好きなキッズサイズのアイスクリーム1個を選んで楽しめる。価格はすべて税込み。

「ハッピーフレンズ うさぎ／パンダ／きょうりゅう」（450円）

「ハッピーフレンズ アンパンマン／ばいきんまん」は6月23日（火）から発売。価格は税込み。