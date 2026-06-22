NPB(日本野球機構)は22日の公示を発表。楽天は西垣雅矢投手と日當直喜投手を1軍登録し、宋家豪投手と鈴木翔天投手を登録抹消しました。

西垣投手は11日に抹消されて以来、約10日ぶりの1軍復帰。今季26試合登板で3勝3敗8ホールド、防御率5.40です。ファームでは2試合で計2イニングを投げて、1失点となっています。

日當投手は5月25日の抹消以来、今季2度目の昇格。5月19日に今季初昇格するも1軍では登板機会がありませんでした。ファームでは24試合登板で2勝1敗12セーブ、防御率2.63の成績を残しています。

一方、抹消となった宋投手は今季2度目の抹消。ここまで17試合登板で2勝0敗2ホールド、防御率3.21です。直近登板となった17日阪神戦は4点を追う7回に投げ、2本のタイムリーを浴びるなど1イニング2失点でした。

同じく抹消の鈴木投手はこれが今季初の抹消。開幕1軍メンバーとしてここまで25試合に登板し、0勝3敗13ホールド、防御率5.73です。前日21日ロッテ戦は2点を追う6回に登板し、ピンチを背負うも1イニングを無失点に抑えました。