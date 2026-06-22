4人の子どもを育てる俳優・タレントの加藤夏希さんが6月21日、自身のX（旧Twitter）を更新。娘から発せられた “思いがけない言葉” について明らかにしました。

【写真を見る】【 加藤夏希 】「大事件が 娘が小学校変えたいって」娘から発せられた “思いがけない理由” に反響続々





加藤さんは「大事件が 娘が小学校変えたいって、となりの区違いの学校に行きたいなーって。」と、娘から小学校の転校について相談を受けたことを報告。









その理由について「有名人がいるから」と、娘から告げられたことを明らかにしました。









この理由を受けて、加藤さんは「有名な親がいるから行ってみたい って思われるように頑張ります 決意の夜でした。」と綴り、続けて「お母さん頑張って舞台もやってます…ぜひ観に来てください〜 有名になってやる シーボルト江戸参府200年記念舞台『シーボルト父子伝〜蒼い目のサムライ〜』」と、流れで出演する舞台の告知も投稿。















この一連の投稿に、「十分母さん有名な人ですよ！！！」「えぇーお母ちゃん有名人やのに」「マジすかw有名人の母のはずなのに」「子供の言う有名人って女優や歌手よりYouTuberだったりするから笑」と、多くのコメントが寄せられています。



『シーボルト父子伝〜蒼い目のサムライ〜』は、7月3日〜5日・三越劇場（東京都）で上演される予定です。









【担当：芸能情報ステーション】