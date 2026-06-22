春のＧ１シリーズが終わり、いよいよ今週から夏の小倉開催がスタートする。６月２７日から７月１９日までの４週にわたって、熱い戦いが繰り広げられる。

今開催の重賞は２つ。サマースプリントシリーズ第２戦の北九州記念・Ｇ３（７月５日、芝１２００メートル）には葵Ｓ勝ちのデアヴェローチェ（牝３歳、栗東・上村洋行厩舎、父マテラスカイ）、前走の鞍馬Ｓをコースレコードで制したフリッカージャブ（牡４歳、栗東・西園翔太厩舎、父サートゥルナーリア）などが出走を予定。快足馬たちによる大激戦に注目だ。

サマー２０００シリーズ第３戦の小倉記念・Ｇ３（７月１９日、芝２０００メートル）は最終週の馬場、ハンデ戦と伏兵の台頭の余地が十分。昨年は９番人気のイングランドアイズが、最軽量５１キロを生かして格上挑戦で重賞初制覇を飾った。今年の“夏コク”のフィナーレは、どんなドラマが待っているのか。

九州産限定の新馬戦、オープン特別のひまわり賞という夏の名物レースも行われる。なお、昨夏の小倉は、松山弘平騎手＝栗東・フリー＝が１６勝を挙げてリーディング。盛り上がること必至の夏の小倉開催に注目だ。