東京・福生市で高校生を金づちで殴って逃走し、その後、逮捕された44歳の男について、警視庁は今年2月、立川市のリサイクルショップからブランドバッグなど340万円相当を盗んだ疑いで逮捕しました。

捜査関係者によりますと、窃盗と建造物侵入の疑いで逮捕されたのは、高林輝行容疑者（44）です。

高林容疑者は今年2月、もう1人の仲間と共謀して立川市のリサイクルショップに侵入し、海外のブランドバッグなど9点、340万円相当を盗んだ疑いがもたれています。

高林容疑者は、閉店している店の裏口から窓を割って侵入し、ショーケースのガラスを割ってバッグなどを盗み、乗用車で逃走したということです。

取り調べに対し、高林容疑者は黙秘しています。

この事件で高林容疑者らが使用した乗用車は、去年12月、立川市の別の商店から現金が盗まれた事件でも周辺の防犯カメラに映っていて、警視庁が関連を調べています。

高林容疑者をめぐっては、今年4月、男子高校生の頭を金づちで殴るなどして重傷を負わせたあと逃走し、潜伏先の千葉県習志野市内で逮捕され、その後、傷害の罪で起訴されています。