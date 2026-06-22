『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』「I Love You」を送り続ける特別ビジュアル＆映像解禁
トム・ホランド主演映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』より、スパイダーマンがハンドサインで「I Love You」を送り続ける特別ビジュアル、応援するファンに愛を贈る姿などを収めた特別映像が解禁された。
【動画】ファンへ愛を届ける『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』特別映像
本作は、『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』の出来事から4年後の、ピーター・パーカー＝スパイダーマンの新たなる物語を描く。
前作で恋人のMJや親友のネッドといった愛する人たちを危険から遠ざけるために、“世界中の人々から自分の記憶を消す”という究極の犠牲を払ったピーター・パーカー。
誰の記憶にも残っていない世界でも“親愛なる隣人”として戦い続けることを選び、スパイダーマンとしての強い覚悟を胸に街の平和を守っているピーターだったが、ある日、DNAが変異し命さえも脅かすという身体的異変に襲われる―。
特別ビジュアルで描かれているのは、おなじみの糸を出すポーズ。普段我々が見る向きとは異なる、スパイダーマン視点で写し出されたものだ。彼が街を飛び回り、人々を救うために糸を放つこのポーズは、「I LOVE YOU（愛している）」を伝える世界共通のハンドサイン。たとえ世界中の人々から自分が忘れさられても、世界を守り続けるスパイダーマンの愛を表現したビジュアルとなっている。
なお同ビジュアルは、6月22日より1週間、ラフォーレ原宿にて掲出される。スパイダーマンと親和性の高いストリートカルチャーの街・原宿を発信源に、日本全国へ向けて「I Love You」のメッセージが届けられる。
特別映像は、撮影現場でスパイダーマンが迫力のアクションに挑む姿や彼を応援するファンに惜しみなく愛を贈る姿が、デスティン・ダニエル・クレットン監督やホランドのコメントを交えながら映し出されたもの。
クレットン監督は「最初に撮影したのが冒頭のシーンだ。胸が高鳴ったよ。興奮が伝わったのだろう。何千人もの人たちが撮影現場に集まってきた。スパイダーマンがどれだけ愛されているか改めて実感した」と語る。
運動神経が抜群で、日々のトレーニングも欠かさないトム・ホランドも、リアルにこだわった撮影を振り返り、「シリーズ屈指のアクションが満載だ」と自信をのぞかせ、「あの日は過去最多のスタントを撮影した。スパイダーマンが現れ街で車が爆発する。観ているうちにあの世界に没入するはずだ」と興奮気味に語っている。
映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は、7月31日より全国公開。
【動画】ファンへ愛を届ける『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』特別映像
本作は、『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』の出来事から4年後の、ピーター・パーカー＝スパイダーマンの新たなる物語を描く。
前作で恋人のMJや親友のネッドといった愛する人たちを危険から遠ざけるために、“世界中の人々から自分の記憶を消す”という究極の犠牲を払ったピーター・パーカー。
特別ビジュアルで描かれているのは、おなじみの糸を出すポーズ。普段我々が見る向きとは異なる、スパイダーマン視点で写し出されたものだ。彼が街を飛び回り、人々を救うために糸を放つこのポーズは、「I LOVE YOU（愛している）」を伝える世界共通のハンドサイン。たとえ世界中の人々から自分が忘れさられても、世界を守り続けるスパイダーマンの愛を表現したビジュアルとなっている。
なお同ビジュアルは、6月22日より1週間、ラフォーレ原宿にて掲出される。スパイダーマンと親和性の高いストリートカルチャーの街・原宿を発信源に、日本全国へ向けて「I Love You」のメッセージが届けられる。
特別映像は、撮影現場でスパイダーマンが迫力のアクションに挑む姿や彼を応援するファンに惜しみなく愛を贈る姿が、デスティン・ダニエル・クレットン監督やホランドのコメントを交えながら映し出されたもの。
クレットン監督は「最初に撮影したのが冒頭のシーンだ。胸が高鳴ったよ。興奮が伝わったのだろう。何千人もの人たちが撮影現場に集まってきた。スパイダーマンがどれだけ愛されているか改めて実感した」と語る。
運動神経が抜群で、日々のトレーニングも欠かさないトム・ホランドも、リアルにこだわった撮影を振り返り、「シリーズ屈指のアクションが満載だ」と自信をのぞかせ、「あの日は過去最多のスタントを撮影した。スパイダーマンが現れ街で車が爆発する。観ているうちにあの世界に没入するはずだ」と興奮気味に語っている。
映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は、7月31日より全国公開。