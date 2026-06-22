Rocket Lab（ロケットラボ）は日本時間2026年6月19日、ニュージーランドのマヒア半島にある同社の第1発射施設から「Electron（エレクトロン）」ロケットを打ち上げました。搭載されていたアメリカ宇宙軍向けの実証衛星「Puma（プーマ）」は、所定の軌道へ投入されたと発表されています。

今回の打ち上げは、アメリカ宇宙軍が進める機動応答型宇宙ミッション「VICTUS HAZE（ヴィクタス・ヘイズ）」の一環です。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

打ち上げ情報：Electron（VICTUS HAZE）

・ロケット：Electron

・打ち上げ日時：日本時間 2026年6月19日 19時20分

・発射場：Rocket Lab第1発射施設（ニュージーランド）

・ペイロード：VICTUS HAZE実証衛星「Puma（プーマ）」

VICTUS HAZEは、アメリカ宇宙軍の宇宙システム軍団（SSC）と、その傘下のSpace Safariプログラムオフィスが主導するミッションです。短い準備期間で衛星を打ち上げ、軌道上で迅速に運用を開始する「機動応答型宇宙（TacRS：Tactically Responsive Space）」の能力を実証することを目的としています。軌道上の脅威に短時間で対応できる体制づくりや、他の宇宙物体に接近して状況を把握する「ランデブー・近接運用（RPO）」、宇宙領域把握（SDA）の技術を検証します。

今回打ち上げられた「Puma」は、Rocket Labの小型衛星バス「Pioneer（パイオニア）」をベースに、VICTUS HAZE向けの仕様として構成されたものです。軌道上では、別の打ち上げで投入されるアメリカの宇宙防衛分野の企業True Anomaly（トゥルー・アノマリー）の衛星「Jackal（ジャッカル）」と連携し、互いに接近・追跡しながら、宇宙領域把握の能力を実証する計画です。

VICTUS HAZEは、2023年に実施された機動応答型宇宙ミッション「VICTUS NOX（ヴィクタス・ノックス）」の流れを組むもので、2回の打ち上げと2機の衛星を用いる、より複雑な内容となっています。なお、軍事ミッションのため、搭載衛星の詳細な仕様、目標軌道、運用内容などは公開されていません。ただし、一部の公開追跡情報では、Pumaに関連する軌道上物体の概略軌道が確認されています。

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【▲ VICTUS HAZEのミッションページから引用（Credit: Rocket Lab）】

文／sorae編集部 速報班 編集／sorae編集部

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