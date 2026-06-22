ENHYPEN脱退のヒスン、“EVAN”として本日（22日）ソロデビュー！「僕の音楽で希望を届けたい」【一問一答】

元ENHYPENのヒスンことEVANが、ソロアーティストとして新たな一歩を踏み出す。

本日（22日）18時、デビューシングル『RIDE OR DIE』をリリースする。

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「最後まで共にする」という強いメッセージを込めた今作は、EVANが今後描いていく独自の音楽的方向性を世に示す、ソロ活動の幕開けを告げる作品となりそうだ。

特に今回の新譜は、EVANのより成熟した創作力を感じさせる作品として期待を集めている。収録曲2曲の作詞・作曲・プロデュースはもちろん、ビジュアルクリエイティブ全般にも自ら参加し、自身ならではの確固たる音楽的カラーを随所に反映させた。

新譜には、オルタナティブロックジャンルのタイトル曲『Ride or Die』と、心地よいムードが魅力のイージーリスニング系インディーポップ『Overflow』を収録。対照的な魅力を持つ2曲で幅広い音楽性を披露する。

（写真提供＝BELIFIT LAB）EVAN

EVANは多彩な雰囲気の楽曲を通じて、ソロアーティストとしての明確なアイデンティティと率直な感情を表現し、世界中の音楽ファンの心をつかむ見通しだ。

以下、EVANの一問一答。

◇

『RIDE OR DIE』でソロデビューする感想は？

まずは感謝の気持ちでいっぱいです。どのような音楽やメッセージを通じて人々に感動を届け、ファンの皆さんに喜んでいただけるかを常に考えながら、一生懸命活動していきたいと思います。

このシングルを通じて伝えたいメッセージは？

多くの方に希望や励ましを感じてもらえたらうれしいです。僕が好きだったアーティストたちの音楽がそうであったように、僕の音楽も誰かにとって希望を超え、生きる力になればいいなと思っています。

シングルの注目ポイントは？

収録された2曲を聴きながら、これからの僕の姿を想像していただけたらうれしいです。僕の心の中にあるさまざまな思いを反映した作品なので、そこから感じられる感性が、今後僕がお届けする音楽に最も近いものだと思います。

（写真提供＝BELIFIT LAB）EVAN

タイトル曲『Ride or Die』を制作したきっかけは？

ある日、SNSでロックバンドのライブ映像を見たんです。その姿を見て「ありのままの純粋な音楽だ」と感じ、僕もそんな音楽をやってみたいと思ったことが出発点でした。そして、その音楽に楽しさを加える要素を盛り込んで完成したのが『Ride or Die』です。悩みや不安にとらわれず、自分のやりたいことをやろうという気持ちで制作しました。

『Ride or Die』の魅力は？

楽曲そのものも魅力的ですが、ステージではその魅力がさらに引き立ちます。曲に込められた意味やメッセージを味わうのも楽しみ方の一つですが、パフォーマンスを観ることで、より深く楽しんでいただけると思います。

『Ride or Die』のパフォーマンスでこだわった部分は？

単調な流れの振付ではなく、起承転結のあるストーリー性を持たせることに力を入れました。より躍動感を感じられるよう工夫し、誰でも真似しやすい動きも取り入れることで、視覚的にも印象に残るパフォーマンスを目指しました。

収録曲『Overflow』を制作したきっかけは？

『Overflow』を制作していた当時、自分の中にあった複雑な感情を音楽で表現してみようと思いました。その時に感じた感情を率直に込めて完成させた楽曲です。

『Overflow』はどんな時に聴くのがおすすめですか？

『Overflow』は、多くの方に親しんでいただけるバラードに近い楽曲だと思います。学校へ向かう途中や通勤時間など、日常のさまざまな場面で気軽に聴いていただける曲だと思います。

（写真提供＝BELIFIT LAB）EVAN

対照的な魅力を持つ『Ride or Die』と『Overflow』を収録した理由は？

2曲を通じて異なる雰囲気を表現したかったんです。ある意味では、自分が挑戦したいジャンルと、自分が得意とするジャンルでもあります。そうしたオルタナティブな要素こそが、自分らしさだと思っています。

今回の活動の目標と、最も期待していることは？

まずは「曲そのものが良い」と言っていただくことが何より大切です。どんな形であれ、僕の音楽を通じて癒やしや励ましを感じてくださる方が一人でもいれば満足です。

また、「The Fillin' Live with EVAN」も予定されていますが、漢江（ハンガン）でバスキングを行うのは初めてなので、とても新鮮な気持ちです。「2026釜山ワンアジアフェスティバル（BOF）」や「KCON LA 2026」など、僕が準備したステージをファンの皆さんにお見せできる機会も楽しみにしています。

「渇望」の感情が込められたタイトル曲のように、今のEVANが最も渇望しているものは？

少し大げさに聞こえるかもしれませんが、誰にとっても人生とは、本当の自分を見つけていく過程だと思っています。僕もこれから音楽活動を続けながら、自分らしい姿を見つけていくのではないかと思います。

『RIDE OR DIE』の発売を待っていたファンへ一言

待っていてくださったファンの皆さんに、まず感謝の気持ちを伝えたいです。これまで音楽を作る中で、自分の欲のためだけに作品を作ったことは一度もありません。

いつも「ファンの皆さんが喜んでくれるだろう」という思いで制作してきました。そんな気持ちを感じながら楽しんでいただけたらうれしいです。ステージも一生懸命準備したので、ぜひ期待してください。

（記事提供＝OSEN）

◇EVAN（元ENHYPENヒスン） プロフィール

2001年10月15日生。本名イ・ヒスン。高校生の頃にBig Hitエンターテインメント（現HYBE）の練習生となり、一時はTXTのデビュー候補生に選ばれた。TXTとしてのデビューは逃したが、『I-LAND』を経てENHYPENとしてデビュー。2026年3月10日に脱退し、「EVAN」名義でソロ活動を展開。