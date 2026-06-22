◆米女子ゴルフツアー メイヤー・クラシック 最終日（２１日、ミシガン州ブライズフィールドＣＣ＝６６１１ヤード、パー７２）

首位と５打差の７位で出た山下美夢有（花王）が９バーディー、１ボギーの６４と伸ばし、通算１７アンダーで並んだロッティ・ウォード（英国）とのプレーオフを１ホール目で制し、今季初優勝。ツアー通算３勝目を手にした。今季１６試合目での日本勢初優勝となった。以下、優勝会見での一問一答。

―今日のラウンドを振り返って。

「本当に優勝とか考えていなくて、目の前のプレーに集中して回っていた。今日はショットも非常に安定していて、パッティングも短いのからロングパットまで入ってくれたので、いいラウンドを今日はできたなと思う」

―勝とうと思って回っていた？ それとも自然に？

「自然にいいラウンドができたなと思う。後ろの組で回っていたロッティ・ウォード選手もいいラウンドをしていて、プレーオフになるとは思っていなかったので、こうして一緒にプレーオフで戦えたことはうれしく思う」

―プレーオフ前はどんな気持ちでいた？

「まさかプレーオフがあるとは思っていなかったので、プレーオフが決まったときは切り替えて、『よし、頑張ろう』という気持ちになれた。勝利にもつながってくれたので良かった」

―どんなことを考えていた？

「プーレオフに持ち込めたことは良かったが、一番はチームとして今季も戦っていて、特に家族は現地には来ていなかったけど、毎日連絡は取り合っていて。コーチである父ともスイングチェックはしていた。それが良くなってきて、自信にもつながって今週いいプレーができたんじゃないかなと思う」

―最後のアプローチで勝負を決めたと思った？

「まったく想像もしていなかった。ピンハイにつけてしまったので、難しいなと思ったが、うまくコントロールできた。寄ってくれたので良かった。でもまさか、優勝できるとは思っていなかったので、最後の最後まで。最後のパットが決まってくれて良かった」

―プレーオフを待っている間は？

「プレーオフになるっていうよりは、今日のラウンドは自分の評価として良かったなと思っていたので。そこを含めて、今日の自分のプレーを褒めるかなという感じ。プレーオフが決まった時は、集中力を切らさずにやろうと思った」

―来週のメジャー、全米女子プロ選手権へ？

「今季まず優勝できたことは自信にもつながったと思うし、スイングやショットもそうだし、アプローチもだいぶいい状態になってきた。来週のメジャーもいいスタートを切っていきたい」

―父の日。表彰式で父への思いを語った際、感情的になっていた。

「父の日っていうのを知っていて、もちろんプレーには集中していたが、父の日に優勝したいという思いは強くあったので。それがプレーにも出てくれた。日頃からいつも家族全員が支えてくれて、私の調子が上がってきている。お父さんを含めて、家族には感謝の気持ちです」