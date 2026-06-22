『TOKYO MER』劇場版第3弾、中条あやみ・佐野勇斗・ジェシーが大阪・名古屋・札幌MERで躍動！
ドラマ『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』劇場版第3弾となる『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜CAPITAL CRISIS』より、TOKYO MERオリジナルメンバー3名、中条あやみ、佐野勇斗（M！LK）、ジェシー（SixTONES）の出演が発表された。中条が大阪MER、佐野勇斗が名古屋MER、ジェシーが札幌MERとして、MERに帰ってくる。
【写真】中条あやみが大阪、佐野勇斗が名古屋、ジェシーが札幌のMERへ！ 各TEAMビジュアル
本作は、2021年にTBS日曜劇場枠で放送された『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』劇場版第3弾。喜多見（鈴木亮平）、夏梅（菜々緒）に新メンバーを加えた【新生TOKYO MER】チームは、東京を襲う首都直下型地震という、未曽有の大災害に立ち向かう。炎とがれきに埋もれた壊滅した東京を、新生TOKYO MERは救うことができるのか。
研修医としてTOKYO MERに配属され、迷いながらも数多くの過酷な現場でドクターとしての経験を積み、立派なセカンドドクターに成長した弦巻比奈を演じた中条あやみ。今作ではなんと、【大阪MER】のチーフドクターとして登場。
中条は「先日、比奈先生宛のファンレターを小さな女の子から頂いて、沢山の方に愛される作品だと改めて実感しました。医療従事者の方への日頃の感謝とエールに加えて、一人ひとりの行動が命を繋げる事を、この作品を通してお伝えできたら嬉しいです」と、「MER」シリーズがたくさんの人に愛される作品になったと実感するエピソードと共に、本作に込めた想いを明かした。
また、医療機器やERカーの整備を担当する臨床工学技士兼救命士・徳丸元一を演じた佐野勇斗は今回、【名古屋MER】で奮闘。前作『南海ミッション』では看護師資格を取得したという情報も明かされたが、名古屋MERのERカー“NG1”を巧みに操る彼の活躍に、今回も期待が高まる。
佐野は「5年前に始まった『TOKYO MER』シリーズに再び参加させていただけることを、とても嬉しく思います。再びキャスト・スタッフの皆さんと集結できたことが本当に嬉しく、撮影現場では自然と当時の記憶がよみがえりました。さらにパワーアップしたMERの熱量やチームワークを、ぜひ楽しみにしていてください」と、5年という歳月がもたらした作品の進化への確かな手応えを語った。
劇場版1作目でTOKYO MERに加入した研修医・潮見知広を演じたジェシーは、【札幌MER】のセカンドドクターとして登場。1作目では危険な状況に圧倒されながらも、喜多見（鈴木）への強い憧れを胸に大きく成長する姿が描かれ、『南海ミッション』では頼れるドクターの風格も感じさせた彼が、今回どんな活躍を見せるのか？
ジェシーは「チームMERはもちろん、個人的には潮見がどのように成長して行くのか、台本を読みながら色々な感情が生まれました！ 場面場面で想像を超える沢山の出来事が起き、困難を乗り越えていきます！ 今まで以上にMERファンの皆様には期待と感動を与えること間違いないです！」と、潮見の成長と本作への期待がこもるコメントが到着した。
あわせて、TEAMビジュアル【大阪MER Ver.】・TEAMビジュアル【名古屋MER Ver.】・TEAMビジュアル【札幌MER Ver.】を解禁。
大阪MERのバーガンディのユニフォームを身に纏った弦巻とERカー“OS1”、名古屋MERのラベンダーのユニフォームを身に纏った徳丸と“NG1”、そして札幌MERのネイビーのユニフォームを着た潮見と“SP1”、それぞれの勇姿が公開された。
劇場版『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜CAPITAL CRISIS』は、8月21日公開。
中条、佐野、ジェシーのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■中条あやみ（弦巻比奈役）
2021年のドラマからもう5年も経ちましたが、ファンの皆様に長く応援して頂き、本当にありがとうございます。
先日、比奈先生宛のファンレターを小さな女の子から頂いて、沢山の方に愛される作品だと改めて実感しました。
医療従事者の方への日頃の感謝とエールに加えて、一人ひとりの行動が命を繋げる事を、この作品を通してお伝えできたら嬉しいです。比奈の成長した姿も是非お楽しみにしていてください！
■佐野勇斗（徳丸元一役）
5年前に始まった『TOKYO MER』シリーズに再び参加させていただけることを、とても嬉しく思います。長く愛され続けている作品だからこそ、今回またこの世界に戻ってくることができて光栄です。
そして何より、再びキャスト・スタッフの皆さんと集結できたことが本当に嬉しく、撮影現場では自然と当時の記憶がよみがえりました。さらにパワーアップしたMERの熱量やチームワークを、ぜひ楽しみにしていてください。
■ジェシー（SixTONES）（潮見知広役）
チームMERの一員としてまた呼んでいただいたこと、感謝しております。
チームMERはもちろん、個人的には潮見がどのように成長して行くのか、
台本を読みながら色々な感情が生まれました！ 場面場面で想像を超える沢山の出来事が起き、困難を乗り越えていきます！
今まで以上にMERファンの皆様には期待と感動を与えること間違いないです！ 今回の喜多見チーフはどんな指示を出すのか？ 必ずTOKYO MERが観ているあなたの心を動かします。
【写真】中条あやみが大阪、佐野勇斗が名古屋、ジェシーが札幌のMERへ！ 各TEAMビジュアル
本作は、2021年にTBS日曜劇場枠で放送された『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』劇場版第3弾。喜多見（鈴木亮平）、夏梅（菜々緒）に新メンバーを加えた【新生TOKYO MER】チームは、東京を襲う首都直下型地震という、未曽有の大災害に立ち向かう。炎とがれきに埋もれた壊滅した東京を、新生TOKYO MERは救うことができるのか。
中条は「先日、比奈先生宛のファンレターを小さな女の子から頂いて、沢山の方に愛される作品だと改めて実感しました。医療従事者の方への日頃の感謝とエールに加えて、一人ひとりの行動が命を繋げる事を、この作品を通してお伝えできたら嬉しいです」と、「MER」シリーズがたくさんの人に愛される作品になったと実感するエピソードと共に、本作に込めた想いを明かした。
また、医療機器やERカーの整備を担当する臨床工学技士兼救命士・徳丸元一を演じた佐野勇斗は今回、【名古屋MER】で奮闘。前作『南海ミッション』では看護師資格を取得したという情報も明かされたが、名古屋MERのERカー“NG1”を巧みに操る彼の活躍に、今回も期待が高まる。
佐野は「5年前に始まった『TOKYO MER』シリーズに再び参加させていただけることを、とても嬉しく思います。再びキャスト・スタッフの皆さんと集結できたことが本当に嬉しく、撮影現場では自然と当時の記憶がよみがえりました。さらにパワーアップしたMERの熱量やチームワークを、ぜひ楽しみにしていてください」と、5年という歳月がもたらした作品の進化への確かな手応えを語った。
劇場版1作目でTOKYO MERに加入した研修医・潮見知広を演じたジェシーは、【札幌MER】のセカンドドクターとして登場。1作目では危険な状況に圧倒されながらも、喜多見（鈴木）への強い憧れを胸に大きく成長する姿が描かれ、『南海ミッション』では頼れるドクターの風格も感じさせた彼が、今回どんな活躍を見せるのか？
ジェシーは「チームMERはもちろん、個人的には潮見がどのように成長して行くのか、台本を読みながら色々な感情が生まれました！ 場面場面で想像を超える沢山の出来事が起き、困難を乗り越えていきます！ 今まで以上にMERファンの皆様には期待と感動を与えること間違いないです！」と、潮見の成長と本作への期待がこもるコメントが到着した。
あわせて、TEAMビジュアル【大阪MER Ver.】・TEAMビジュアル【名古屋MER Ver.】・TEAMビジュアル【札幌MER Ver.】を解禁。
大阪MERのバーガンディのユニフォームを身に纏った弦巻とERカー“OS1”、名古屋MERのラベンダーのユニフォームを身に纏った徳丸と“NG1”、そして札幌MERのネイビーのユニフォームを着た潮見と“SP1”、それぞれの勇姿が公開された。
劇場版『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜CAPITAL CRISIS』は、8月21日公開。
中条、佐野、ジェシーのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■中条あやみ（弦巻比奈役）
2021年のドラマからもう5年も経ちましたが、ファンの皆様に長く応援して頂き、本当にありがとうございます。
先日、比奈先生宛のファンレターを小さな女の子から頂いて、沢山の方に愛される作品だと改めて実感しました。
医療従事者の方への日頃の感謝とエールに加えて、一人ひとりの行動が命を繋げる事を、この作品を通してお伝えできたら嬉しいです。比奈の成長した姿も是非お楽しみにしていてください！
■佐野勇斗（徳丸元一役）
5年前に始まった『TOKYO MER』シリーズに再び参加させていただけることを、とても嬉しく思います。長く愛され続けている作品だからこそ、今回またこの世界に戻ってくることができて光栄です。
そして何より、再びキャスト・スタッフの皆さんと集結できたことが本当に嬉しく、撮影現場では自然と当時の記憶がよみがえりました。さらにパワーアップしたMERの熱量やチームワークを、ぜひ楽しみにしていてください。
■ジェシー（SixTONES）（潮見知広役）
チームMERの一員としてまた呼んでいただいたこと、感謝しております。
チームMERはもちろん、個人的には潮見がどのように成長して行くのか、
台本を読みながら色々な感情が生まれました！ 場面場面で想像を超える沢山の出来事が起き、困難を乗り越えていきます！
今まで以上にMERファンの皆様には期待と感動を与えること間違いないです！ 今回の喜多見チーフはどんな指示を出すのか？ 必ずTOKYO MERが観ているあなたの心を動かします。