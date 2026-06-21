サスペンションを交換するとバイクの動きはどう変わるのか。

その違いをリアルに “体感” できるイベントとして、話題に上がってきているのがサスペンションのプロショップ・テクニクスが開催する試乗会「Technix Demo Day（テクニクスデモデー）」だ。テクニクス本社（埼玉県春日部市）で、同社がコンセプト別にサスペンション・チューニングを施した約20台もの試乗車を一挙に乗り比べられるのが特徴だ。

今回の記事では、テクニクス デモ デーに参加し、実際に試乗したユーザーの声を取材。愛車との違いをどう感じたのか、乗り心地や運動性などのフィーリングがどのように変わったのかなど、聞くことができた率直なコメントを紹介していこう。

受け付けを済ませたら、あとは置いてある試乗車に自由に乗れる。ルートも自由だ（推奨コースあり）。自分の思い通りに走れることも人気の秘密だ 当日はさまざまなカテゴリーのバイクが用意されている。セットアップの方向性などを、テクニクスのスタッフに直接聞くこともできる。

オーナーのプロフィール

お名前：サワモトさん

年齢：50代

車両名：ホンダ・クロスカブ110（2013年式）

身長：168cm

主な使用シーン：通勤／街乗り／ツーリング

※本記事は投稿内容そのままを掲載しております。ご了承ください。

足回りにかかえている不満や不安は？

▢ 段差を越えた時の突き上げが気になる。特に荒れた路面では、車体が「ガン」と跳ねるような感覚がある。

▢ サスペンションが沈むものの、ふわふわした印象がある。

▢ 車体の動きに落ち着きがなく、ブレーキングやコーナリングで不安を感じることがある。

テクニクスの試乗車に乗って違いが感じられましたか？

▢ またがったときに、ノーマルとは違ってサスペンションの沈み込み方がしっかりしていると感じた。

▢ ただ硬いのではなく、沈んだところで適切に支えてくれる感覚がある。

▢ ギャップ通過時もしっかりしていて、ノーマルのようなフワッと沈みこむ頼りなさが少ない。

【モディファイメニュー】

◆フロント：フロントフォークキット ／価格：14万8,500円（税込）

◆リア：TEC-7.1 REAR SHOCK ／価格：10万7,800円（税込）

※チューブレススポークホイール装着／価格：前後で9万9,000円（税込）

どんな場面でテクニクスのサスの違いを感じましたか？

▢ サスペンションの良さを最も強く感じたのは、低速で走り出した直後。すぐに「違う」と感じた。

▢ 車体全体がシャキッとした印象。

▢ 日常的な速度域でも変化がわかりやすい。高速走行しなくても、サスペンション交換の効果を体感できた。

サスペンションの「良さ」が伝わってきた瞬間は？

▢ 気になっていたギャップ通過時の乗り心地がかなり改善されている。予想よりも、実際のショックの方が小さかった。

▢ ギャップ通過後、ノーマルのように車体が跳ねる感覚が少ない。

▢ 路面からの入力をサスペンションが適切に吸収していて、乗り心地が明確に良くなった。

愛車と比べてどうでしたか？

▢ 曲がり始めの安心感が高く、コーナーへ入りやすくなった。

▢ バンクしている最中の車体が安定している。

▢ 乗り心地が良くなっている一方、車体の動きがしっかりしている。

▢ ノーマルよりも車体の挙動を予測しやすい。

試乗して “ 欲しくなった度 ”はどのくらいですか？

▢ 試乗前から「乗ったら欲しくなるのでは」と心配していたが、実際にかなり欲しくなった。

▢ 段差や荒れた路面でのショックが減ると身体への負担も小さくなるので、長距離ツーリングでは疲労軽減につながりそう。

▢ オーバーホールして長く使えることに魅力を感じた。長い目で見ると、それほど高価じゃないように思える。

サスペンションのスペシャリスト『テクニクス』のイメージは？

「テクニクスという会社自体は以前から知っていましたが、競技車両やプロライダー向けという印象を持っていました。ですので「自分が行ってもいいのだろうか」と感じていたのですが、訪れてみると堅苦しい雰囲気がなく親しみやすい。クロスカブやハンターカブの試乗車があることで、より身近に感じられました。テクニクスチューンのクロスカブ110に試乗して、サスペンションはきちんとお金をかける意味があるパーツだと思いました」。

※試乗会での光景です。

2026年 Technix Demo Day 開催スケジュールのご案内

2026年 Technix Demo Day 開催日

7月5日（日）／9月13日（日）／11月15日（日）

実際に試乗できる車両などの詳細はTechnixの公式ホームページにて順次発表される予定。

参加費は無料で予約もいらないという気軽さも魅力だ。テクニクス デモ デーを利用して、ご自身でサスペンションの違いを体感してみることをオススメする！

バイク用サスペンションのプロショップ「テクニクス」

バイク用サスペンションのプロショップであるテクニクスは、国内トップレベルの最新設備を備え、質の高いメンテナンスとプロフェッショナルなチューニングを提供しているスペシャリスト集団だ。街乗りからツーリング、さらにはレースシーンに至るまで、ライダーひとりひとりの目的に合わせて最適なセッティングを提案してくれる点が大きな特徴である。

豊富な設備と独自の技術力を背景に、国内外メーカーのサスペンションチューニングを幅広く手がけ、イギリスの高性能サスペンションブランド「NITRON（ナイトロン）」の日本サービスセンターも務めて、一般ユーザーから競技ライダーまで絶大な信頼を集めている。

このテクニクスが何より大切にしているのが、“バイクを乗りやすくすることがライディングをもっと楽しくする第一歩”という考え方だ。サスペンションサービスでは、性能回復やモディファイによって車体本来のパフォーマンスを引き出し、乗りやすさを徹底的に追求。取り扱う製品もすべて“乗りやすさを引き出すためのスペシャルパーツ”として選び抜かれており、繊細な感覚を持つプロライダーはもちろん、免許を取ったばかりの一般ユーザーまで満足させる仕上がりを実現している。

またさまざまな目的にあわせられる、多彩なモディファイメニューを展開していることもテクニクスの強み。足着き性の改善や走行性能の向上など、目的や走るシチュエーション、ライディングスタイルに応じて幅広い提案が可能であり、その効果は“誰もが必ず体感できるほどの違い”として現れる。

サスペンションに少しでも気になる点があるなら、ぜひ一度テクニクスの技術に触れてみてほしい。きっと、バイクが驚くほど乗りやすくなり、あなたのバイクライフを大きく変えてくれるはずだ。

有限会社 テクニクス

住所：埼玉県春日部市下柳 43-1

TEL：048-795-4423

営業時間：10:00～18:00

休業日：GW・夏期・年末年始休業など

＊休業日確認(https://technix.jp/calender/)

（編集協力：有限会社テクニクス）