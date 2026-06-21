◆バレーボール▽女子ネーションズリーグ（ＮＬ） １次リーグ第２週フィリピン大会 日本 ０―３（２１―２５、２３―２５、１８―２５）イタリア（２１日、フィリピン・マニラ）

１次リーグが行われ、世界ランク６位の日本は２０２４年パリ五輪金メダルで昨年大会覇者の同１位・イタリアに０―３で敗れ、２連敗（６勝）を喫した。

第１セット（Ｓ）はアウトサイドヒッター（ＯＨ）石川真佑主将（エジザジュバシュ）、佐藤淑乃（ミラノ）、和田由紀子（アルシーツィオ）の３本柱、リベロの福留慧美（姫路）の主力に加え、ミドルブロッカー（ＭＢ）は島村春世、山田二千華（ＮＥＣ川崎）が起用され、セッターは３５歳の栄絵里香（ＳＡＧＡ久光）が先発した。

第１Ｓは石川や佐藤のスパイクで中盤まで競り合ったが、前に落とすショートサーブを起点に流れを手にしたイタリアが襲いかかる。長身２０２センチのＯＨアントロポーバがブロックの上から立て続けに強いスパイクを決め、一気に突き放した。

日本の０―１の第２Ｓは６点ビハインドの場面で１８５センチのＯＨ秋本美空（姫路）を前衛に投入した。セッターは栄から関菜々巳（アルシーツィオ）を入れる二枚替えで女王に食らいついた。１７―２１と迫った場面では、ＭＢ山田がアントロポーバのスパイクをブロックでシャットアウト。日本は持ち前の粘りで２３―２３に追いついたが、最後はクイック攻撃とサービスエースを決められ、接戦を落とした。

第３Ｓ序盤もイタリアの前後を揺さぶるサーブに手を焼いた。１２―１８の場面ではＭＢ山田のサービスエースで挽回を図ったが、相手のサーブの勢いは止まらず。２１年大会以来、５年ぶりに同国からの勝利に届かなかった。

ここまで８試合を終えて、通算６勝２敗とし、第３週は７月８日〜１２日に日本の大阪開催。成績上位７か国と開催国が中国・マカオで行われる決勝大会に臨む。