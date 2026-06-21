愛美が、自身初となるEP「AIM STAR」を2026年10月14日に発売することが決定した。あわせてジャケットおよび新アーティスト写真も公開されている。

タイトルの「AIM STAR」には、「輝く星を”狙って”上を目指す」という意味が込められている。公開されたジャケットビジュアルでは、銃をモチーフにしたアイテムを手にし、作品の世界観を象徴するビジュアルとなっている。

▲「AIM STAR」初回限定盤

▲「AIM STAR」通常盤

本作には全4曲を収録。2026年4月にデジタルリリースされた「ドラマチック逃避行」をはじめ、収録楽曲すべての作詞を愛美自身が担当する。さらに、収録曲のうち1曲は作曲も手掛ける。

初回限定盤に付属するBlu-rayには、2025年に開催された＜AIMI LIVE TOUR 2025 “NEW WORLD”＞より、11月3日に大阪・なんばHatchで行われた公演の模様を収録。ライブの熱気と臨場感を余すことなく味わえる映像作品となっている。

また、「AIM STAR」をアニメイトおよびゲーマーズにて期間内に予約した方を対象とした早期予約キャンペーンの実施も決定。法人別オリジナル特典の絵柄公開に加え、限定セットの販売も予定されているとのことだ。

さらに、2026年11月よりアジアツアー＜AIMI ASIA TOUR 2026「STAR RISING」＞の開催も決定した。本ツアーは11月7日（土）のソウル・GABIN ART HALL公演を皮切りに、香港、台北を巡るアジア3都市で開催。各公演の詳細は後日発表される予定だ。

■NEW EP「AIM STAR」

2026年10月14日(水)発売

CD予約 https://aimi.lnk.to/AIM_STAR ＜初回限定盤＞

価格：\8,800 (税抜価格￥8,000)

品番：KICM-92181

形態：CD+ Blu-ray ＜通常盤＞

定価：￥2,000 (税抜価格￥1,818)

品番：KICM-2181

形態：CD ONLY 【CD】 ※全形態共通内容

「タイトル未定」

作詞, 作曲：愛美 / 編曲：藤永龍太郎(Elements Garden) 「タイトル未定」

作詞：愛美 / 作曲, 編曲：藤永龍太郎(Elements Garden) 「タイトル未定」

作詞：愛美 / 作曲, 編曲：黒須克彦 「ドラマチック逃避行」

作詞：愛美 / 作曲：金崎真士(SUPA LOVE) / 編曲：島崎貴光

(TVアニメ『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』エンディングテーマ) ※収録曲順は未定となります 【Blu-ray】 ※初回限定盤のみ

「AIMI LIVE TOUR 2025 “NEW WORLD”」2025.11.3 なんばHatch 他 ＜法人別オリジナル特典＞

■リリースイベント情報

＜愛美NEW EP「AIM STAR」発売記念フリーミニライブ ＞

日程：8月16日(日)16:00〜

場所：【埼玉】イオンレイクタウンkaze 1階光の広場

内容：ミニライブ＋特典会 ※イベントの内容・詳細は後日発表となります。

※会場へのお問い合わせはお控え下さい。 ★キャンペーン情報

・法人別オリジナル特典＆限定セット

・アニメイト/ゲーマーズでの早期予約特典

・アニメイトでのレシート施策

・オンライントーク会＆フリーミニライブ開催 詳細はHPにて https://aimi.info/

■＜AIMI ASIA TOUR 2026「STAR RISING」 ＞ [日程] 2026年11月7日(土)

[会場] ソウル・GABIN ART HALL [日程] 2026年11月15日(日)

[会場] 香港・TIDES [日程] 2026年12月5日(土)

[会場] 台北・MOONDOG

◾️＜AIMI Presents 2MAN LIVE SHOW『A-GAME』＞ 会場：ヒューリックホール東京

DAY1：2026年8月8日（土）開場18:00 / 開演19:00（予定）

出演：愛美・田所あずさ

DAY2：2026年8月9日（日）開場16:00 / 開演17:00（予定）

出演：愛美・相羽あいな ■グッズ付チケットTシャツ絵柄 ▼チケット料金

・指定席 最前席＋グッズ付チケット ￥25,000円（税込）

※最前席確約・Tシャツ付き（Tシャツの絵柄はDAY1・DAY2で異なります）

・指定席 前方席＋グッズチケット ￥18,000（税込）

※前方席確約・Tシャツ付き（Tシャツの絵柄はDAY1・DAY2で異なります）

・指定席 グッズ付きチケット ￥16,500（税込）

※Tシャツ付き（Tシャツの絵柄はDAY1・DAY2で異なります）

・指定席 一般チケット ￥11000（税込） ▼お問い合わせ

ライブエグザム：https://www.liveexsam.co.jp/contact/ [主催] キングレコード

[後援] ブシロードムーブ