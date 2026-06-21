今年もカンヌ国際映画祭で出川と谷がパパラッチ！

今回協力してくれるのはおなじみのパパラッチ、マックス。今年は例年以上の大物来場を予想し、週末に合わせてロケ日程を変更したという。狙いは映画界のレジェンド、ジョン・トラボルタ。そして名優ダスティン・ホフマン！

ロケ初日、まずは空港で張り込み開始。するとフランスの国民的コメディアン、フランク・デュボスクを発見。しかし我々が狙うのは世界的ビッグスター。６時間待つも成果なし。別日には映画「ＭＥＧ ザ・モンスター」に出演した中国の人気女優リー・ビンビンや、「アバター」「ワイルド・スピード」で知られるクリフ・カーティスと遭遇し撮影成功！

夜は街へ移動。狙うは「ゴースト／ニューヨークの幻」で知られるデミ・ムーア。パーティー会場で深夜まで待ち続けるも現れず。さらにミス・フランスや元オリンピック選手など数々の著名人と出会うが、本命との遭遇は叶わなかった。

ロケ２日目。街中を捜索していると、偶然ドラマ「ホワイト・ロータス」の撮影現場に遭遇。なんと出川と谷が映り込んだシーンを使わせてほしいとオファーを受ける。

その後、世界的人気アーティストのデュア・リパが現れるとの情報をキャッチ。現場へ急行するも、ガードマンに阻まれ痛恨の失敗。しかし写真を確認すると、奇跡的にデュア・リパとの１枚が写っていた！

そして夜のレッドカーペット。最大のターゲットは出川憧れのジョン・トラボルタ。「サタデー・ナイト・フィーバー」や「パルプ・フィクション」など数々の名作で活躍してきた映画界のレジェンドだ。

まずは００７シリーズでボンドガールを務めたオルガ・キュリレンコ。続いて「インセプション」で知られるマリオン・コティヤールが登場。谷の色紙作戦や周囲を巻き込んだパッションで次々と撮影成功！

そしてついにジョン・トラボルタ登場！出川の歌作戦で徐々に距離を縮め、その距離わずか３メートル。果たして届くのか？するとジョンが握手に応じ、見事２ショット撮影成功！さらに帰り際も捕まえ、ジョン・トラボルタ制覇！

その夜は再びデミ・ムーアを狙いパーティー会場へ。待つこと数時間、ついに本人が登場。しかし出川はうたた寝で作戦を忘れ秒で撃沈。それでも諦めずパーティー終わりを狙う。柵に阻まれながらもまさかの潜入を敢行するが、あと一歩のところで取り逃がしてしまう。

だがカンヌの夜は終わらない。そこで出会ったのは映画「パラサイト 半地下の家族」や是枝裕和監督作品「ベイビー・ブローカー」で知られる韓国の名優ソン・ガンホ。大スターとの２ショットに成功！

そしてロケ最終日。高級ホテルの裏口で張り込みをしていると、是枝監督作品「真実」でおなじみのカトリーヌ・ドヌーヴが登場！さらに００７シリーズで２度ボンドガールを演じたレア・セドゥとも遭遇する。

そして最後のレッドカーペットで狙うのはスカーレット・ヨハンソンと、出川最大の宿敵アダム・ドライバー！実は８年前のカンヌで出会って以来、出川の歌作戦を警戒し続けているアダム。これまで何度も逃げられてきた因縁の相手。

レッドカーペットが始まると、まずは安藤サクラ、是枝裕和監督、綾瀬はるから日本勢が続々登場。さらにスペインの名優ハビエル・バルデムなど海外スターも現れる。

そしてついにアダム・ドライバー登場！出川とは反対側へ向かってしまうが、今回は歌を我慢。すると少しずつこちらへ近づき、その距離４メートル、そして目前に！最後のひと押しで出川が呼びかけると、なんとアダムが握手！念願だった至近距離での３ショット撮影に成功！

ご意見番、まりあちゃんお疲れ様でした。