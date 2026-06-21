３人組ロックバンド「ＲＥＤ ＷＡＲＲＩＯＲＳ」が２１日、埼玉・さいたま市の大宮ソニックシティ大ホールで「ＲＥＤ ＷＡＲＲＩＯＲＳ ＦＥＳＴＩＶＡＬ ＲＥＤ ＲＯＣＫＳ」を行った。開演前には取材に応じ、ボーカルのダイアモンド☆ユカイが開催中のサッカーＷ杯について言及した。

この日のチュニジア戦を「実は、見てたんだよ。リハーサルもやったけど、（試合中継を）見られる場所があって、３点まで見ていたよ」と笑顔。取材中に日本が勝利したことが知らされると「おめでとう。いえーい！」とＶサインを作って喜び、「優勝を目指してほしいね。（昨年１０月の親善試合では３対２で）ブラジルにも勝ってるし、（初戦は引き分けの）オランダ（戦）に、あれ感動したよ。だからいい線いくと思う」とエールを送った。

５日にブログで「まさかの骨折！？」と右足指を負傷したと投稿したことにも触れた。ハプニングは１５日朝。日本初戦となるオランダ戦を、中学生の双子の息子が呼んだ友人８人と観戦中に「冷蔵庫を開けたら、マヨネーズが降ってきて。足の薬指に直撃した。そんなことで（ケガしないだろう）と思っていたら、腫れてきて。骨折の一歩手前だった」と告白。公演には「電気治療でバッチリ」と問題ないことを強調していた。