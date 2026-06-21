３人組ロックバンド「ＲＥＤ ＷＡＲＲＩＯＲＳ」が２１日、埼玉・さいたま市「大宮ソニックシティ 大ホール」で「ＲＥＤ ＷＡＲＲＩＯＲＳ ＦＥＳＴＩＶＡＬ ＲＥＤ ＲＯＣＫＳ」を行った。

１９８５年に結成し、翌８６年にデビュー。幾度も解散しながら４０周年を迎えた。ダイアモンド☆ユカイは「ＲＥＤ ＷＡＲＲＩＯＲＳも好きな人がいっぱいいるってことを、最近４０周年になって確認しました」と茶目っけたっぷりに笑った。

３人とも６０代になった。木暮”ｓｈａｋｅ”武彦は「メンバーにいつ何が起きて、（活動が）できなくなるか分からない。いつが最後になってもいいという気持ちで、４０周年をちゃんとやろうと。地方に行ったり、１０月はバンド発祥の地（東京・渋谷の）ｅｇｇｍａｎで３日間やったり…最後３人だけのライブをやってみよう」と節目にライブを続ける思いを告白。小川キヨシも「この歳になって年１（回）くらいでちょこちょこ集まってライブしたけど、４０周年でここ２年くらいバンドらしい活動ができた。だんだん楽しくなって、欲が出てくる」とはにかんだ。

この日、来年３月１４日に４０周年イヤーの集大成として「Ｇｏｏｄ Ｂｙｅ ＲＥＤ ＷＡＲＲＩＯＲＳ」を開催することを発表。「４０周年３人で今年いっぱいは、できる限り突き抜けていこうということで、日本武道館公演もやることを決めました」とユカイ。さよならを意味する”Ｇｏｏｄ Ｂｙｅ”がタイトルになっているが「これはただの解散じゃない、生前葬。俺たちの追悼ライブを自分たちで見たい、そういう気持ちで」と強調した。

場所は３０年ほど前に出禁となった日本武道館。ユカイは「功労賞をいただく場所だけど、俺たちの場合は出入り禁止が解禁になる」と自虐的に語りながらも「元気なうちに４０周年、花火を打ち上げようということ。今を燃やし尽くす」。

武道館以降の予定は未定。木暮も「終わりがあるから楽しい。先が見えないと難しくなっちゃう。悔いのないようにそこまでＭＡＸに持っていきたい」と意気込んだ。改めて４０周年を迎え「どうせ売れないですぐに終わりそうな気がしたけど、こんな風になっても満員のお客さんが喜んでくれていいことやってるんだと幸せ」と告白。小川も「４０年やれてうれしい。ここまで続けられると思っていなかったので、幸せ」と喜びを口にした。

ユカイは「危ないこといっぱいやったからね。（内容は）内緒内緒。言えねえな。コンプライアンスの問題が」と笑いながらも「逆走していったバンド。歌謡曲をぶっ壊すとかいって立ち上がって、（時代に逆流したけど）流行りが回って、俺らを（ファンが）追ってくる時代になった。ラッキーだった。武道館やれるような、球場でやれるようなバンドじゃなかった」と感慨に浸った。

今回の公演ではアンコールを含め１７曲をパフォーマンス。３人を慕う「ＬＵＮＡ ＳＥＡ」ＳＵＧＩＺＯ、大黒摩季ら豪華ゲストも出演し「喜んで参加してくれて。子どもみたいだったよね」と振り返った。