８大会連続８度目のＷ杯に挑む日本が、サッカー北中米Ｗ杯１次リーグ第２戦でチュニジアに４―０で快勝し、勝ち点を４に伸ばした。現地・メキシコや日本で応援した芸能人から祝福の声があがっている。

お笑いコンビ・見取り図の盛山晋太朗は２１日、自身のインスタグラムを更新。「ワールドカップ 現地へ代表を応援しに弾丸でメキシコへ！大勝を見届けましたので帰国します！このまま優勝まで見届けたかったけど、スウェーデン戦からテレビの前で全力応援 チャントを歌いまくって声が枯れました」と記し、スタジアムでの相方・リリー、タレントの中山秀征とのショットなどをアップ。

「＃そしてヒデさんとバッタリお会いしました ＃中田のヒデさんではなく中山のヒデさん ＃遭遇した瞬間びっくりして勢いで『ヒデさん！！』と大きく声を出してしまったので ＃僕の席の周りの日本人が『中田きてるぞ！？』と少しざわついてました ＃バモニッポン」とつづった。

そのほか、お笑いコンビ・霜降り明星のせいやは自身のインスタに「ワールドカップで最高の試合を観た思い出 日本代表最多得点 チュニジア戦 最高のスタジオメンバー」と記し、お笑いコンビ・麒麟の川島明、元サッカーなでしこジャパンの丸山桂里奈、ＪＯ１の河野純喜と並んでガッツポースをする写真をアップ。

また、俳優の櫻井海音も自身のインスタで「バモ！日本！最高の勝利をありがとう 次は２６日！」とつづり、ユニホーム姿でボールを蹴る動画やガッツポーズをするショットを投稿した。