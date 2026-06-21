梅雨の時期と言えば、ホタルの季節でもあります。ホタルが光るのは求愛行動。そこで、ホタルの観賞会を行っている秩父へ行ってきました。

気象予報士 福山佳那さん

「ここは埼玉県の秩父市内の上町です。緑に囲まれた自然豊かな場所です」

秩父市 上町ホタルの会 会長 松本隆太郎さん

「だいたい5月末から7月の初めぐらいがそのシーズン…。ホタルはゲンジボタル、ヘイケボタルと2種類ここにおります。ゲンジボタルのエサはカワニナ、巻き貝の一種ですね」

こちらがゲンジボタルのエサとなるカワニナ。このカワニナが生息するぐらい水はきれいである必要があります。上町の皆さんが環境作りに取り組んだ事で、さらにたくさんのホタルが見られるようになったということです。

気象予報士 福山佳那さん

「だんだんと薄暗くなってきました。ホタルを見に来られた方の姿も増えてきました。黄緑色の柔らかい光がチカチカ点滅しています。こんなにたくさんのホタル見たの初めてです。これはゲンジボタルのメスだそうです」

「上町のホタル観賞」は6月30日までです。