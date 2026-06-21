市川團十郎白猿、成長した長女＆長男が妻・麻央さんの墓参りする様子を公開
歌舞伎俳優の市川團十郎白猿が21日にInstagramを更新。子どもたちが2017年に亡くなった妻・小林麻央さんの墓参りを行ったことを報告した。
【写真】墓前で手を合わせる長女・市川ぼたんと長男・市川新之助
團十郎が投稿したのは、2017年6月22日に亡くなった妻の麻央さんの墓前で手を合わせる長女・市川ぼたんと長男・市川新之助の姿。投稿の中で團十郎は「お墓参り、私行けないので、お墓参りお願いしていました、行ってくれたみたい、明日は麻央の祥月命日です」とつづっている。
團十郎は、2010年3月にフリーアナウンサーの小林麻央さんと結婚。翌年7月には第1子となる長女・麗禾（四代目市川ぼたん）が誕生。2013年3月には第2氏となる長男・勸玄（八代目市川新之助）が誕生している。
引用：「市川團十郎白猿」Instagram（@ebizoichikawa.ebizoichikawa）
【写真】墓前で手を合わせる長女・市川ぼたんと長男・市川新之助
團十郎が投稿したのは、2017年6月22日に亡くなった妻の麻央さんの墓前で手を合わせる長女・市川ぼたんと長男・市川新之助の姿。投稿の中で團十郎は「お墓参り、私行けないので、お墓参りお願いしていました、行ってくれたみたい、明日は麻央の祥月命日です」とつづっている。
團十郎は、2010年3月にフリーアナウンサーの小林麻央さんと結婚。翌年7月には第1子となる長女・麗禾（四代目市川ぼたん）が誕生。2013年3月には第2氏となる長男・勸玄（八代目市川新之助）が誕生している。
引用：「市川團十郎白猿」Instagram（@ebizoichikawa.ebizoichikawa）