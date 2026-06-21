◆女子プロゴルフツアー ニチレイレディス最終日（２１日、千葉・袖ヶ浦ＣＣ新袖Ｃ＝６５９０ヤード、パー７２）

首位と５打差の１１位からスタートした１８歳のルーキー吉粼マーナ（加賀電子）は通算１３アンダーで並んだ大出瑞月、イ・ミニョンとのプレーオフで敗れ、２位に終わった。自己最高フィニッシュも、今季の新人初勝利には届かず「すごく悔しい」と唇をかんだ。

１８番パー５で行われたプレーオフの１ホール目、吉崎は３打目をチャンスに運べず、パーで脱落した。「自分の持っているものをしっかり出すだけと考えていたけど、ショートゲームがプレーオフでうまくいかなかった。まだまだ課題はたくさんあるなと思った」と振り返った。

この日は父の日とあり、父・俊朗さんへの思いがあふれた。「いつも一番近くでサポートしてもらっているので、優勝を届けたかったという気持ちはすごくある。これをバネに頑張りたい」。瞳を潤ませ、声を震わせた。

パッティングと１００ヤード以内のウェッジショットを武器に昨年のプロテストで一発合格を果たしたが、予選会で苦戦。ＱＴランキング１４９位でルーキーイヤーを迎えた。今大会は、主催者推薦選考会を突破し、出場権を得た。リランキングで順位を大きく上げ、後半戦へ。「この経験をしっかりと生かして、初優勝を挙げられるように頑張りたい」と前を向いた。