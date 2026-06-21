◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦 日本４―０チュニジア（２０日、モンテレイ競技場）

【モンテレイ（メキシコ）２０日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・今成良輔、山崎賢人】チュニジアは日本に０―４で敗れ、残り１戦を残して１次リーグ敗退が決まった。“白シャツの魔術師”ルナール監督は、試合後の会見で退任を示唆した。

「私はＷ杯のために雇われたわけです。今は将来のことを話すべきではない。とにかく第３試合に集中すべき。オランダが相手なのでしっかりやらないといけない」と話した。

チュニジアは、初戦のスウェーデン戦（１４日）で１―５で大敗。１６日に就任したばかりのルナール新監督のもと、準備期間わずか３日間で臨んだ日本戦で大敗。チームの流れを好転させることはできず、Ｗ杯７度目の挑戦も決勝トーナメント進出には届かなかった。ルナール監督は「もっといいパフォーマンスができることを願っていたが、残念ながら非常に重い結果になった。今日の２チームの実力差が出ていると思う。日本チーム、おめでとうございます」と日本に強さに脱帽していた。