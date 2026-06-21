元フジテレビの永島優美アナウンサー(34)が、元サッカー日本代表の父、永島昭浩氏(62)との2ショットを公開した。



【写真】顔が分からない、だ、だれ?「お父さんかい」

永島アナは「4年に1度、特に熱くなる父 熱すぎてブレてます（笑）久しぶりにごはんを食べに行ったら、チュニジア戦に向け、熱いレクチャーを受けました 今日は早めに寝て、備えます!!」とサッカーW杯日本VSチュニジア戦を前に、永島氏が熱弁をふるったことを明かした。ハッシュタグを添えて「#worldcup #SAMURAIBLUE」と投稿した。



永島アナの投稿の通り、1枚目の写真で永島アナはきちんと写っているものの、永島氏は動きが早いようで流れていて誰なのか分からない。2枚目では永島氏は動いていないようではっきりと写っている。2人とも真剣な表情。



コメント欄には「1枚目誰かと思ったわ お父さんかい」「ゆうみさんのお顔がぶれていないから、お父様がものすごい速度で顔を振りながら熱弁されていることが伝わってきました」「ホントだ、お父さんだけブレまくってる 熱意が日本代表に伝わり、勝ちますように」「ブレてたんですね 顔出しNGで加工されているのかと思いました」などと永島氏が興奮状態にあることに共感の声が届き、また「早く、中継出してあげてください」との声もあった。



（よろず～ニュース編集部）