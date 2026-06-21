ゴルフの元世界ランク１位の宮里藍さんが２０日までに自身のインスタグラムを更新。４１歳の誕生日を迎えたことを報告した。

「無事に４１歳になりました！笑」と１９日に誕生日を迎えたことを報告。「お友達のお家に遊びに行かせてもらっていて」と書き出し「まさかのお祝いでケーキ出てきました笑」と友人宅でサプライズを受けたと明かした。「そんな幕開けの誕生日ですが、今朝はちゃんと朝イチの筋トレに行き笑、夜は家族でご飯を食べます！沢山の方にメッセージを頂き、改めて自分の置かれている環境がどれだけ恵まれているか再認識する日にもなっています」と感謝した。

さらに「私を産んでくれた母。大好きな父。私という存在をいつも全身で受け入れてくれる夫、無条件の愛をくれる娘」と家族へのメッセージを記し、「毎年同じ誕生日でお互いのお祝いができる大好きな兄」と６月１９日が誕生日の兄・優作とのツーショットもアップ。「１人の人間がこんな風に生きていける事は、当たり前ではないと常に思っています。本当に皆さんに生かされています！４１歳も、挑戦を恐れず、少しでも関わってくださる皆さんに恩返しができるように．．．！人としても成長出来るように頑張ります 皆さん本当にありがとうーー！！」と締めくくった。

この投稿には「お誕生日おめでとうございます！」「これからも素敵な人生を」「いつまでも藍ちゃんスマイル見せてくださいねー」「いつも若々しいですね」「素敵な女性としてママとしても活躍応援しています」などのコメントが寄せられている。