超ミニ短パンから美脚スラリ！韓国チア、W杯街頭応援で見せた美貌にファンもメロメロ「本当に綺麗」

韓国の人気チアリーダー、キム・ジナの最新SHOTがファンを魅了している。

【写真】韓国チア、「隣のボディビルダーがかすむほど」の圧巻ボリューム

キム・ジナは最近、自身のインスタグラムを更新。

韓国国旗やサッカーボールの絵文字とともに「ファイティン！」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、6月19日にソウルの光化門広場で行われた北中米ワールドカップの韓国対メキシコ戦の街頭応援で、大型の電光掲示板を背にピースサインを向けるキム・ジナが写っている。この日はキム・ジナら数人のチアリーダーも参加し、メキシコで大会を戦う選手たちにエールを送っていた。

韓国代表のユニホームに黒のホットパンツを合わせた衣装を身にまとい、スラリと引き締まった美脚などをあらわにしたキム・ジナ。彼女の投稿には「めちゃくちゃ可愛すぎる」「本当に綺麗」「美人ですね」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝キム・ジナInstagram）

キム・ジナは1992年7月19日生まれの33歳で、2013年からチアリーダーとしての活動を始めた。現在はプロ野球KBOのKTウィズ、男子プロバスケKBLの水原KTソニックブーム、女子プロバスケWKBLの新韓銀行エスバーズ、プロバレーVリーグ女子部のIBK企業銀行アルトス、台湾プロバレーの台中ウィンストリークでチアを務めている。