◆女子プロゴルフツアー ニチレイレディス第２日（２０日、千葉・袖ヶ浦ＣＣ新袖Ｃ＝６５９０ヤード、パー７２）

首位からスタートしたツアー１勝の荒木優奈（Ｓｋｙ）が、５バーディー、２ボギーの６９で回り、通算１１アンダーで首位をキープした。第１日からトップを走り続ける完全Ｖと昨年９月のゴルフ５レディス以来の通算２勝目に王手をかけた。

３打差の３位から出た１９歳のルーキー藤本愛菜（ヤマエグループＨＤ）は５バーディー、ボギーなしの６７で回り、通算１０アンダーで１打差２位に浮上した。今季の新人一番乗りの初優勝を目指す。

６６で回った佐藤心結（みゆ、ニトリ）が１１位から２打差の３位に浮上。２４年１０月のスタンレーレディスホンダ以来の２勝目を狙う。

最終組は２１歳の荒木、１９歳の藤本、２２歳の佐藤という若手の争いとなった。

２打差２位からスタートした木戸愛（めぐみ、日本ケアサプライ）は３バーディー、１ボギーの７０で、通算８アンダー。最終日は、首位と３打差の４位から、２０１２年７月のサマンサタバサレディース以来、ツアー史上最長ブランクとなる１４年ぶりの復活優勝を目指す。

木戸と並び、３打差の４位に台湾のサイ・ペイイン（京豊エンジニアリング）。

４打差の６位タイに、河本結（リコー）、政田夢乃（なないろ生命）ら５人が続く。