現役会社員・木村絵里子が『週プレ』登場！グラビアで魅せた超絶ボディにドキドキ♡

『週刊プレイボーイ』26号は6月15日に発売！

木村絵里子が、6月15日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』26号に登場！

木村絵里子 ©丸谷嘉長／集英社

【プロフィール】

木村絵里子（きむら・えりこ）

1996年9月11日生まれ 埼玉県出身

身長164cm B90 W57 H83

オスカープロモーション所属。大手ＩＴ企業の現役社員。会社員として働きながら昨年7月に念願のグラビアデビューを果たした。2024年に出場した「ミス・ワールド・ジャパン2024」では実行委員長賞を受賞している。

公式X【@kimurakedayo】

公式Instagram【@eriko_kmr】

今号の『週プレ』は、スレンダービューティの到達点！小貫莉奈の初表紙＆巻頭グラビアに初DVD映像は42分！ 話題の逸材・矢野ななかの美しい谷間とくびれ、超人気セクシー女優・神宮寺ナオを初撮り下ろし！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。

その他、本号と同時リリースの【デジタル限定】木村絵里子写真集「見たことないでしょ？」は、価格／1320円（税込）にて、主要電子書店で 6月15日（月）発売予定です。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!

【デジタル限定】木村絵里子写真集「見たことないでしょ？」©丸谷嘉長／集英社

＜特集情報＞

ここがヘンだよ！食品消費税1％「レジ改修」問題の核心ほか、

激闘！森保ジャパン北中米W杯・第2戦「チュニジア撃破」のキーマンは誰だ!?

【現地ルポ】レバノン南部の惨状と“希望の光” などなど・・・

『週刊プレイボーイ』26号は6月15日に発売！