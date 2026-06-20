現役会社員・木村絵里子が『週プレ』登場！グラビアで魅せた超絶ボディにドキドキ♡
『週刊プレイボーイ』26号は6月15日に発売！
木村絵里子が、6月15日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』26号に登場！
【プロフィール】
木村絵里子（きむら・えりこ）
1996年9月11日生まれ 埼玉県出身
身長164cm B90 W57 H83
オスカープロモーション所属。大手ＩＴ企業の現役社員。会社員として働きながら昨年7月に念願のグラビアデビューを果たした。2024年に出場した「ミス・ワールド・ジャパン2024」では実行委員長賞を受賞している。
公式X【@kimurakedayo】
公式Instagram【@eriko_kmr】
今号の『週プレ』は、スレンダービューティの到達点！小貫莉奈の初表紙＆巻頭グラビアに初DVD映像は42分！ 話題の逸材・矢野ななかの美しい谷間とくびれ、超人気セクシー女優・神宮寺ナオを初撮り下ろし！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。
その他、本号と同時リリースの【デジタル限定】木村絵里子写真集「見たことないでしょ？」は、価格／1320円（税込）にて、主要電子書店で 6月15日（月）発売予定です。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!
＜特集情報＞
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