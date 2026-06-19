日韓の女性5人組「ILLIT（アイリット）」の日本人メンバー・MOKA（モカ、21）が再び活動休止することが決まった。19日、所属事務所「BELIFT LAB」が発表した。

モカは4月に体調不良のため、当面の活動を休止。5月29日に活動を再開したばかりだった。

ファンコミュニティープラットフォーム「Weverse（ウィバース）」にBELIFT LABの声明が掲載され「MOKAは、4thミニアルバムのカムバック準備期間中から過度な緊張や不安症状により、治療と回復を並行して続けてまいりました。ファンの皆様にお会いしたいという本人の強い意志のもと、最終週の音楽番組にも一部参加いたしましたが、十分な回復のためにはより安定した休養が必要であるとの判断に至り、本人およびメンバーたちと慎重に話し合いを重ねてまいりました。その結果、MOKAは当面の間すべての活動を休止し、健康の回復に専念することとなりました」と記された。

その上で「ILLITは当面の間、4人体制で活動を続ける予定です。当社はMOKAが心身の健康を取り戻し、再びファンの皆様の前に立てるよう、回復と安定のために必要なサポートを惜しまず行ってまいります。ファンの皆様のご理解と温かい応援をお願い申し上げます」とした。

活動休止に伴い、大阪、福岡、兵庫、東京でのライブ出演は見送られることとなった。