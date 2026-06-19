◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＢ組第２戦 スイス４―１ボスニア・ヘルツェゴビナ（１８日、ロサンゼルス競技場）

６大会ぶり１３度目出場のスイス（ＦＩＦＡランク１９位）が、３大会ぶり２度目出場のボスニア・ヘルツェコビナ（同６４位）を４―１で下した。

ともに大会初勝利を狙う両チームが激突。スイスは０―０の後半２９分、左クロスから相手クリアボールを途中出場の２０歳ＭＦマンザンビ（フライブルク）が右足のダイレクトボレーを放ち、ＧＫの両手をはじき飛ばして先制ゴールを突き刺した。

同３５分には相手が１人退場し、数的優位となった。同３９分に右サイドから崩してＭＦエンボロ（レンヌ）のパスから途中出場のＭＦバルガス（セビリア）が右足ダイレクトシュートを決めた。同４５分にはマンザンビがこの日自身２点目をマーク。同アディショナルタイムに１点を返されたが、ＭＦシャカ（サンダーランド）がＰＫで４点目を奪い、初白星を飾った。

初戦のカタール戦はＦＷエンボロがＰＫを決めて先制したが、後半アディショナルタイムにオウンゴールで失点し、１―１で引き分けた。第２戦は４ゴールを奪って大勝し、４大会連続の決勝トーナメント進出に前進した。

◆スイス（６大会ぶり１３度目）ＦＩＦＡランク１９位。１９３４、３８、５４年に８強。欧州予選Ｂ組１位（４勝２分け）。欧州選手権の最高成績は２０２０年、２４年の８強。監督は同国出身で名門バーゼルを率いたムラト・ヤキン（５１）。主な選手はＭＦシャカ（サンダーランド）、ＦＷヌドイ（ノッティンガムフォレスト）。首都はベルン。人口は約９００万人。