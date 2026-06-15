4年に1度の祭典、FIFAサッカーワールドカップ。



日本代表は15日朝、強豪オランダとの初戦に臨み県内からも熱い声援が送られました。



最後は眠気を吹き飛ばすような劇的な同点ゴールで一番の盛り上がりをみせました。



史上最強とも言われる日本代表。初のベスト8へ……ワールドカップの初戦に臨みました。



この一戦を見届けようと早朝からテレビにかじりつく人たちが…





＜記者リポート＞「時刻はまもなく午前5時です。こちらの専門学校では日本代表のオランダ戦を観戦しようと学生が集まっています」聖籠町にあるサッカーの専門学校です。学生らおよそ15人が集まりました。＜学生＞「(朝早いですけど)バリ眠いです」それでも、眠気に負けず新潟から声援を送ります。＜学生＞「頑張れニッポン！」午前5時、キックオフ。初戦の相手は強豪オランダです。開始早々、猛攻を受ける日本。「…シュート！鈴木のセーブ！」ここはキーパー鈴木がビッグセーブ！＜学生＞「やばい…ザイオン！すご！」前半は格上オランダに押し込まれる展開が続きます。＜学生＞「やばーい、あぶねえ」前半43分、日本にもチャンスが…＜学生＞「いや、打て！惜っしい」中村が放ったシュートはおしくも枠の外…日本はチャンスを作りますが得点にはつながらず…0-0で後半戦へ。＜学生＞「まあフィジカル差があるっていうのは最初から分かっていたんで、人数ブロック組んで守れてたん でいいかなと思います」＜学生＞「もっとシュート一杯打って、点ぜんぜん入ると思うので決め てほしいです」試合が動いたのは後半5分でした。＜学生＞「やばい、やばい、あーうんま」セットプレーの流れからオランダに先制を許します。追いつきたい日本は後半12分。嫌な展開をこの人の一撃が振り払います。中村のシュート！日本同点！中村の狙いすましたシュートがゴールネットを揺らし同点に追いつきます。＜学生＞「うわやっばーうますぎる」しかし後半19分…オランダに追加点を許します。日本代表が底力を発揮したのは後半43分でした。コーナーキックに小川が頭で合わせて、最後は鎌田の頭に触れてゴール！日本が待望の追加点をもぎ取ります。そしてーグループFの初戦‥貴重な 勝ち点1を手にしました。＜学生＞「点取られて下向かなかったのがすごいなって感じですね、気持ちのこもったゴールだなって感じですね」「がんばれニッポン！」劇的な同点ゴールで引き分けに持ち込んだ日本代表。新潟からも熱い声援が送られました。