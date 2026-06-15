千鳥・大悟、後輩芸人から深すぎる感想を明かす「『そうか』ってわかるふりをしました」
お笑いコンビ・千鳥の大悟が15日、映画『箱の中の羊』の大ヒット御礼舞台あいさつに参加した。
【集合ショット】素敵な笑顔をみせる大悟＆田中泯＆是枝監督ら
芸人仲間である、ダイアン・津田篤宏やかまいたち・濱家隆一がコメントを寄せるなどお笑い界でも大反響となっている。そのほか、どんな感想があったのか、という質問が飛ぶと「いろんな芸人が観て『すごかった』みたいな感想をいただきました。後輩で1人、『僕は子どものころにプラモデルを作っていたのを思い出しました。プラモデルは完成して、見た目はちゃんと完成しているけど部品が余っているのを思い出したんですよ』と。とても深いことを言われて、『そうか』ってわかるふりをしました」と苦笑い。「これはいる部品なのか、いらない部品なのか。でも完成している、みたいなことを言っていました」と真意も説明。また、相方・ノブの感想については「ノブは今のところ何も言ってこない。観ているのは観ていると思います。たぶん照れくさいので何も言ってきてない」と明かしていた。
舞台あいさつには、桑木里夢（※桑＝旧字体）、田中泯、是枝裕和監督も参加した。
本作は、“少し先の未来”を舞台に、子どもを亡くした夫婦と、息子の姿をしたヒューマノイドとの生活を描くヒューマンドラマ。綾瀬が建築家の妻・音々、大悟が工務店の二代目社長である夫・健介を演じ、W主演を務める。是枝裕和監督による、日本映画では『万引き家族』（2018年）以来8年ぶりのオリジナル脚本作品。
「第79回カンヌ国際映画祭」コンペティション部門に正式出品された本作。フランス現地5月16日には映画祭で公式上映が行われ、大悟、綾瀬、桑木里夢、是枝裕和監督の4人が華やかなレッドカーペットを歩いた。上映後の9分間におよぶスタンディングオベーションも話題となった。
【集合ショット】素敵な笑顔をみせる大悟＆田中泯＆是枝監督ら
芸人仲間である、ダイアン・津田篤宏やかまいたち・濱家隆一がコメントを寄せるなどお笑い界でも大反響となっている。そのほか、どんな感想があったのか、という質問が飛ぶと「いろんな芸人が観て『すごかった』みたいな感想をいただきました。後輩で1人、『僕は子どものころにプラモデルを作っていたのを思い出しました。プラモデルは完成して、見た目はちゃんと完成しているけど部品が余っているのを思い出したんですよ』と。とても深いことを言われて、『そうか』ってわかるふりをしました」と苦笑い。「これはいる部品なのか、いらない部品なのか。でも完成している、みたいなことを言っていました」と真意も説明。また、相方・ノブの感想については「ノブは今のところ何も言ってこない。観ているのは観ていると思います。たぶん照れくさいので何も言ってきてない」と明かしていた。
本作は、“少し先の未来”を舞台に、子どもを亡くした夫婦と、息子の姿をしたヒューマノイドとの生活を描くヒューマンドラマ。綾瀬が建築家の妻・音々、大悟が工務店の二代目社長である夫・健介を演じ、W主演を務める。是枝裕和監督による、日本映画では『万引き家族』（2018年）以来8年ぶりのオリジナル脚本作品。
「第79回カンヌ国際映画祭」コンペティション部門に正式出品された本作。フランス現地5月16日には映画祭で公式上映が行われ、大悟、綾瀬、桑木里夢、是枝裕和監督の4人が華やかなレッドカーペットを歩いた。上映後の9分間におよぶスタンディングオベーションも話題となった。