「韓日国交正常化60周年の再照明と新たな展望」をテーマとする2026年現代日本学会春季学術会議が12日午後、ソウル大学国際大学院で開かれた。会議後に続いて行われた維民ホールでの行事で、洪錫肇（ホン・ソクジョ）理事長は「先代（洪鎮基先生）は、小さな国であればあるほど国際法を理解する人材が必要だと強調していた」と語った。ウ・サンジョ記者。

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この日の会議には、元高官や専門家、韓日両国の大学生ら約120人が出席した。

カン・ウォンテク・ソウル大国家未来戦略院長をはじめ、キム・ウンミ・ソウル大言論情報学科教授、クォン・テファン韓国国防外交問題評議会会長、キム・グァンドゥ元国民経済諮問会議副議長、キム・ドゥギュ元全州又石（チョンジュ・ウソク）大学教授、キム・ビョンヨン・ソウル大学経済学科碩座教授、キム・サンベ・ソウル大学政治外交学部教授、金鍾民（キム・ジョンミン）元文化観光部長官、金辰明（キム・ジンミョン）作家、金振杓（キム・ジンピョ）元国会議長、金珍鎬（キム・ジノ）檀国大学政治外交学科教授、羅卿瑗（ナ・ギョンウォン）国民の力議員、南成旭（ナム・ソンウク）淑明（スンミョン）女子大学碩座教授、魯赫俊（ノ・ヒョクジュン）ソウル大学法科大学院長、パク・ミョンリム延世（ヨンセ）大学国際大学院教授、朴鴻圭（パク・ホンギュ）高麗（コリョ）大学政治外交学科教授、シン・ボムシク・ソウル大学社会科学大学長、シン・ジョンスン元駐中国大使、シム・ギュソン日帝強制動員被害者支援財団理事長、シム・ジヨン慶南（キョンナム）大学名誉教授、安豪栄（アン・ホヨン）元駐米大使、ヨム・ジェホ・テジェ大学総長、呉世正（オ・セジョン）前ソウル大学総長、禹潤根（ウ・ユングン）元駐ロシア大使、尹徳敏（ユン・ドクミン）元駐日大使、尹炳世（ユン・ビョンセ）元外交部長官、李光炯（イ・グァンヒョン）KAIST総長、李信和（イ・シンファ）高麗大学政治外交学科教授、李在民（イ・ジェミン）ソウル大学法科大学院教授（元院長）、趙洪植（チョ・ホンシク）ソウル大学法科大学院教授（元院長）、鄭雲燦（チョン・ウンチャン）元首相、鄭在貞（チョン・ジェジョン）前東北アジア歴史財団理事長、鄭宗燮（チョン・ジョンソプ）元行政安全部長官、ハン・サンホ・キム＆チャン法律事務所弁護士、ホ・ウソン慶熙（キョンヒ）大学哲学科名誉教授らが出席した（以上、カナダラ音順）。

また、中央ホールディングスの洪錫荽（ホン・ソクヒョン）会長と、洪鎮基法律研究財団理事長でBGFグループの洪錫肇（ホン・ソクジョ）会長も出席した。

維民ホールで開かれた記念行事でも、参加者たちは維民の業績について議論を続けた。維民ホールは、維民が韓国法曹界に貢献した功績をたたえるため、2003年にソウル大学法学部棟1階ロビーに設けられた空間だ。

魯赫俊院長は、「維民は26歳の時、理路整然とした反論文によって、商法学界の泰斗である京都帝国大学名誉教授の竹田省を圧倒した」とし、「合併交付金を幅広く認めるべきだという維民の主張は、現代商法学界では当然のものとして受け入れられている」と述べた。

洪錫肇理事長は、「父（洪鎮基氏）は英親王から奨学金を受けて学んだ恩返しとして奨学会を設立し、毎年10人に奨学金を支給していた」とし、「常に後進育成への関心を失わなかった」と説明した。

さらに、「父は韓日会談を進める中で、国際法専門家の育成を痛感し、国際法学会の創設メンバーとして参加した」とし、「小国であればあるほど、国際法を理解する人材が必要だと強調していた」と語った。