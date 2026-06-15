この日の会議には、元高官や専門家、韓日両国の大学生ら約120人が出席した。

カン・ウォンテク・ソウル大国家未来戦略院長をはじめ、キム・ウンミ・ソウル大言論情報学科教授、クォン・テファン韓国国防外交問題評議会会長、キム・グァンドゥ元国民経済諮問会議副議長、キム・ドゥギュ元全州又石（チョンジュ・ウソク）大学教授、キム・ビョンヨン・ソウル大学経済学科碩座教授、キム・サンベ・ソウル大学政治外交学部教授、金鍾民（キム・ジョンミン）元文化観光部長官、金辰明（キム・ジンミョン）作家、金振杓（キム・ジンピョ）元国会議長、金珍鎬（キム・ジノ）檀国大学政治外交学科教授、羅卿瑗（ナ・ギョンウォン）国民の力議員、南成旭（ナム・ソンウク）淑明（スンミョン）女子大学碩座教授、魯赫俊（ノ・ヒョクジュン）ソウル大学法科大学院長、パク・ミョンリム延世（ヨンセ）大学国際大学院教授、朴鴻圭（パク・ホンギュ）高麗（コリョ）大学政治外交学科教授、シン・ボムシク・ソウル大学社会科学大学長、シン・ジョンスン元駐中国大使、シム・ギュソン日帝強制動員被害者支援財団理事長、シム・ジヨン慶南（キョンナム）大学名誉教授、安豪栄（アン・ホヨン）元駐米大使、ヨム・ジェホ・テジェ大学総長、呉世正（オ・セジョン）前ソウル大学総長、禹潤根（ウ・ユングン）元駐ロシア大使、尹徳敏（ユン・ドクミン）元駐日大使、尹炳世（ユン・ビョンセ）元外交部長官、李光炯（イ・グァンヒョン）KAIST総長、李信和（イ・シンファ）高麗大学政治外交学科教授、李在民（イ・ジェミン）ソウル大学法科大学院教授（元院長）、趙洪植（チョ・ホンシク）ソウル大学法科大学院教授（元院長）、鄭雲燦（チョン・ウンチャン）元首相、鄭在貞（チョン・ジェジョン）前東北アジア歴史財団理事長、鄭宗燮（チョン・ジョンソプ）元行政安全部長官、ハン・サンホ・キム＆チャン法律事務所弁護士、ホ・ウソン慶熙（キョンヒ）大学哲学科名誉教授らが出席した（以上、カナダラ音順）。

また、中央ホールディングスの洪錫荽（ホン・ソクヒョン）会長と、洪鎮基法律研究財団理事長でBGFグループの洪錫肇（ホン・ソクジョ）会長も出席した。

維民ホールで開かれた記念行事でも、参加者たちは維民の業績について議論を続けた。維民ホールは、維民が韓国法曹界に貢献した功績をたたえるため、2003年にソウル大学法学部棟1階ロビーに設けられた空間だ。

魯赫俊院長は、「維民は26歳の時、理路整然とした反論文によって、商法学界の泰斗である京都帝国大学名誉教授の竹田省を圧倒した」とし、「合併交付金を幅広く認めるべきだという維民の主張は、現代商法学界では当然のものとして受け入れられている」と述べた。

洪錫肇理事長は、「父（洪鎮基氏）は英親王から奨学金を受けて学んだ恩返しとして奨学会を設立し、毎年10人に奨学金を支給していた」とし、「常に後進育成への関心を失わなかった」と説明した。

さらに、「父は韓日会談を進める中で、国際法専門家の育成を痛感し、国際法学会の創設メンバーとして参加した」とし、「小国であればあるほど、国際法を理解する人材が必要だと強調していた」と語った。